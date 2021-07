UNA MUJER, SIN RESPETAR LAS MEDIDAS SANITARIAS LE ORGANIZÓ UNA FIESTA DE CUMPLEAÑOS A SU HIJO

La Policía llegó a un cumpleaños con 20 invitados en el barrio Borges de la Capital, donde se ingerían bebidas y se irradiaba música a alto volumen y al ingresar al domicilio, ya todos se habían marchado. La fiscalía de turno, ordenó que a la propietaria del inmueble se le imputara el delito de haber puesto en riesgo la salud pública.

Todo tuvo su corolario cuando personal de la División Prevención y Protección contra el Alcoholismo tomó nota alrededor de las 19 de hoy de que en una vivienda ubicada en la calle 14 del complejo habitacional mencionado se llevaba a cabo un encuentro social no autorizado.

De inmediato una comisión policial llegó al lugar indicado y se entrevistó con una mujer de 40 años, propietaria del inmueble, quien habría confiado que efectivamente desde el mediodía se estaba llevando a cabo el cumpleaños de 18 de su propio hijo con unos 15 o 20 amigos.

El personal actuante, observó en el patio de la vivienda las mesas vestidas con manteles blancos y dispuestas con comida y bebidas, ornamentación acorde a la celebración y varios envases vacíos de bebidas alcohólicas consumidas. Además, encontraron un parlante con el cual se amenizaba la fiesta.

Consultada la fiscal María Alejandra Holgado, dispuso que se confeccionara un acta de infracción por evento no autorizado a la propietaria del domicilio en relación a los Decretos Nacional N°235/21; Provincial N°628/21 y Resolución Ministerial 2249/20 y sus modificaciones, porque la inobservancia de las medidas vigentes, las que ponen en riesgo la salud pública.Vale mencionar que los policías no identificaron en el lugar a ninguna otra persona ya que al momento de su intervención, los invitados ya no se encontraban en el lugar, ni siquiera el cumpleañero.