VIDEO/Suárez: “Los desafíos que tenemos por delante, es que lo económico, no puede ser la variable de ajuste para nuestro ambiente”

Jornada “10 Años de Gestión Ambiental Interjurisdiccional en la Cuenca Salí-Dulce – Resultados y Perspectivas”. Se llevó a cabo en el Centro Cultural de Termas de Río Hondo, la Jornada “10 Años de Gestión Ambiental Interjurisdiccional en la Cuenca Salí-Dulce – Resultados y Perspectivas”, en el marco de una reunión ampliada del Comité de Cuenca. En la ocasión, se presentó el libro “Política Hídrica en la Cuenca Salí-Dulce”, editorial UNSTA.

En la oportunidad, dio la bienvenida a los presentes, el Intendente de la “Ciudad Spa”, Dr. Jorge Mukdise, quien valoró la realización de la jornada sobre una cuestión que tiene muy presente la comunidad y que es motivo de permanente atención, por las implicancias que tiene la sostenibilidad del preciado recurso natural en la vida de los pobladores de la ribera, de quienes la consumen, y de aquellos que practican deportes y/o hacen turismo. “Para los termeños el embalse es muy importante, por valor afectivo, su impacto ambiental, social, económico y turístico, con más de 50 años de su construcción, tiene mucho que ver en el desarrollo de la ciudad y de la provincia. Es importante visibilizarlo y es un tema muy sensible para esta comunidad, y es valorable el esfuerzo y el avance alcanzado en los últimos años, por sólidas políticas de Estado, para su saneamiento, de lo cual estamos muy agradecidos. Vamos a seguir acompañando todas las políticas que hagan a la defensa y preservación de la cuenca Salí-Dulce y del embalse de Río Hondo”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, agradeció la creación del espacio de debate para exponer los aspectos jurídicos, políticos, técnicos y operativos que tiene como resultado hoy la buena conservación o “nueva normalidad” del recurso natural que se custodia en virtud de los efectos de un amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación – con la firma de un acuerdo, que cumplirá 10 años próximamente-, por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce.

Recordó que “el Comité de Cuenca Salí-Dulce fue fundado, por allá de 2007, por decisión política de los gobiernos que lo integran. Lo cierto que, poco después, se produjo un escenario de conflicto – en el año 2010-, cuando se detectó una gran mortandad de peces en el embalse. Situación que generó una crisis de relaciones en el comité y, en especial, entre los gobiernos de Santiago del Estero y Tucumán. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia se iniciaron acciones, con Fiscalía de Estado, para incoar un amparo ambiental constitucionalizado ante la CSJ, invocando la Ley General del Ambiente, y exigir la reparación, la remediación y cese de la contaminación, que concluyó en un acuerdo interprovincial que se firmó en Tucumán, el 30 de diciembre de 2011. Esto no pudo haber avanzado sin el apoyo incondicional del Gobierno de la Provincia, que estableció políticas Estado para preservar el recurso natural, para asegurar la provisión de agua potable a la población del interior, de dotar un nuevo horizonte a la comunidad de Termas de Río Hondo, que hoy se proyecta a nivel internacional”.

Relató Suárez que “desde enero de 2012, se creo el programa de Monitoreo Ambiental y de Alerta Temprana, por el que se realiza el control de aguas de las destilerías, dos veces al día, con personal y vehículos todos los años, que va a cumplir 10 años de vigencia. A ello, se suma la inspección periódica, conjunta de Nación y provincias, de las industrias. Significa para nosotros, formar parte de políticas de Estado, verificando el cumplimiento de los objetos trazados de cenizas cero, vinaza cero y agua de lavado de caña”.

Aludió a la nueva Ley de Biocombustibles, que traerá beneficios a Tucumán y a la región “por lo que apostamos que los desechos sean tratados de manera sustentable, porque no se puede especular que, el ambiente, sea la variable de ajuste, en este contexto de crisis económica”.

Indicó que es alentadora la decisión de las industrias sucro-alcoholeras de no arrojar los desechos a la cuenca, para darle otro destino y que, su acopio, no afecte a las napas freáticas. Los desafíos que tenemos por delante, es que, lo económico, no puede ser la variable de ajuste para nuestro ambiente”.

Abogó “para avanzar en el control de los efluentes fabriles, porque el acuerdo de 2011, tuvo su momento, y hoy debemos atender otros objetivos, que es atender estos elementos, tanto en Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, para que el embalse y todos los afluentes de agua sean un recurso de vida”.

En el mismo sentido, Suárez consideró que “es necesario que el Comité de Cuenca Salí-Dulce, sea dotado de la necesaria personería jurídica, que actúe independientemente de las jurisdicciones, con las herramientas necesarias, porque el ambiente no entiende de jurisdicciones”.

Planteó la necesidad “de atender la cuestión transgeneracional propio del ambiente, para que, desde las instituciones – que la forman personas que, por el devenir de su proyecto de vida, las van a dejar-, es importante dotar de conocimiento y trabajo cotidiano a aquellos que van a sucedernos en la misión impuesta”.

Por último, agradeció a todas las instituciones que “conforman el Comité de Cuenca Salí-Dulce, el esfuerzo para alcanzar este escenario positivo y sustentable que hoy se observa y disfruta”.

En tanto, la Dra. Florencia Gómez, secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señaló que “los trabajos jurisdiccionales son un desafío. Desde que se judicializó la cuestión, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con todos los años que han pasado, se ha mejorado la calidad de las aguas de la misma. El desafío para adelante, desde el Comité de la Cuenca Salí-Dulce, es institucionalizarlo, darle mayor fuerza y financiamiento a proyectos e iniciativas que permitan mejorar todo lo que queda por hacer”.

La jornada, fue organizada por la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Estuvieron presentes, el Secretario de Ambiente de Tucumán, Ing Alfredo Montalván; la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Ing. Isabel Brandán; el director del Instituto de Hidrobiología, Lic. Sergio Saltz; Ing Aníbal Camba, Dra. Bettina Schilman y Dra Maria Sara Albornoz, por SEMA Tucumán.