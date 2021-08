Alberto Fernández sobre Mauricio Macri: «Tomó un crédito por u$s57.000 millones y todavía habla»

El Presidente compartió un acto junto con Uñac y rescató la gestión de la pandemia.

El presidente, Alberto Fernández, participó esta tarde de un acto en la provincia de San Juan, junto con el gobernador Sergio Uñac y demás funcionarios nacionales, y destacó la gestión de la pandemia, al mismo tiempo que criticó la gestión del gobierno anterior.

«Alguien tomó crédito por 57 mil millones de dólares y todavía habla», aseguró Fernández en alusión al ex mandatario, Mauricio Macri, al resaltar los esfuerzos del gobierno por negociar la deuda externa del país y las relaciones con el Fondo Monetario Internacional.

«Arreglamos una deuda de 100 mil millones de pesos con acreedores privados y discutimos acreedor por acreedor para sacar ventaja, y nos dan 4 años de gracia y 10 más para pagarla», festejó Fernández y destacó que lo mejor del acuerdo es «haber ahorrado 37 mil millones de dólares para Argentina».

En ese sentido, el Jefe de Estado dijo que ahora discute «con el FMI un acuerdo que se firmó en una noche en Olivos (por el arreglo del gobierno anterior) y que nos costó 34 mil millones de dólares».

«Muchos de los que tomaron esa deuda dicen hay que arreglar con el fondo, yo voy a arreglar preservando los derechos de los argentinos y que antes de ellos (por los acreedores) hay que pagar la deuda social en Argentina», sostuvo.

En línea con las críticas a la administración de Macri, Fernández insistió: «No van a ver a ningún hermano mío haciendo negocios con parques eólicos (por la causa que involucra el ex Presidente), ni amigos beneficiados con obra publica, simplemente porque no lo hacemos».

Durante el acto, además el Primer Mandatario destacó la labor realizada por Nación en la gestión de la pandemia por coronavirus.

«Recuerdo que aquellos días (al inicio del confinamiento), decía que un mal resultado económico podemos reverlo pero no una muerte», afirmó Fernández. «Los primeros días de pandemia algunos me decían ‘que se mueran los q se tengan q morir'», pero «nosotros optamos por preservar la salud y la vida».

Al momento de puntuar las destinas acciones de gobierno en el marco de la crisis por covid, recordó que para preservar el trabajo formal se dispuso «el ATP y logramos salvar pequeñas y medianas empresas».

«A ningún intendente le preguntamos de donde venía. Nunca dejamos de aumentar la Asignación Universal por Hijo para los que menos tienen, lo mismo hicimos con las madres de los menores de 14 años, y con la Tarjeta Alimentar que se sumaba a la AUH», agregó. «Había un montón de gente a la que el auxilio de este tipo no le llegaba básicamente porque el Estado no sabia quienes eran y fuimos con el IFE para beneficiar a más de 9 millones de personas», celebró.