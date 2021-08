Alianza estratégica de Telecom Argentina y ViacomCBS

FLOW INCORPORA PARAMOUNT+ A SU PLATAFORMA. Como acción de lanzamiento exclusiva, los clientes de Flow podrán suscribirse al Pack Premium de Paramount+ y disfrutar de todos sus contenidos de regalo durante 12 meses, desde cualquier dispositivo.

Buenos Aires, 02 de agosto de 2021 – Telecom Argentina y ViacomCBS anunciaron su acuerdo estratégico mediante el cual Flow incorpora a Paramount+ dentro de su plataforma.

Gracias a la alianza entre ambas compañías, los clientes de Flow ya pueden acceder al Pack Premium de Paramount+ de regalo durante 12 meses y disfrutar de todos sus contenidos desde cualquier dispositivo.

“La llegada de Paramount+ con miles de horas de contenido premium marcó un antes y un después para ViacomCBS, al igual que este acuerdo que estamos celebrando con Telecom. Estoy convencido que la potencia de su plataforma con la calidad de nuestro contenido exclusivo y original, con los mejores shows y talentos a nivel local e internacional, serán muy valorados por todos los usuarios de Flow,” comentó Darío Turovelzky, director general de ViacomCBS para Cono Sur.

“Seguimos consolidando a Flow como el lugar de encuentro donde confluyen todos los contenidos de entretenimiento, brindándoles a nuestros clientes la mejor experiencia de usuario y la más destacada oferta en múltiples pantallas. Con esta mirada estratégica, nos aliamos a un líder global en contenidos como ViacomCBS, que nos permitirá ofrecer a nuestros clientes una experiencia integrada con todos los contenidos de Paramount+ en Flow”, destacó Gonzalo Hita, COO de TELECOM.

Los clientes Flow Box podrán suscribirse por el canal 247 y acceder al mejor contenido original y exclusivo de Paramount+ que incluye títulos como Infinite, la nueva película de Mark Wahlberg que estrena el 11 de agosto y contenido local como Manos Arriba, Chef!, además de series imperdibles como la nueva temporada del hit iCarly y Your Honor, protagonizada por Bryan Cranston. Luego de las recientes incorporaciones de The Handmaid’s Tale, temporada cuatro, se sumaron nuevas series originales y exclusivas al catálogo de Paramount+ en Latinoamérica: Nurse Jackie, Interrogation, House of Lies, Departure y One Dollar, además de las nuevas segundas temporadas de City On a Hill y For Life.

Además, Paramount+ presentará nuevos títulos originales producidos en exclusiva por Telefe entre los que se destacan: Susana, Invitada de Honor, Siendo Pampita y Marley & Mirko.

Recientemente incorporaron a Paramount+ películas imperdibles con actores premiados y tramas atrapantes: Ordinary Love protagonizada por Liam Neeson y Leslie Manville, 10 Minutes Gone un thriller de acción protagonizado por Bruce Willis, Michael Chiklis y Meadow Williams y The Hitman’s Bodyguard un film de acción y comedia dirigida por Patrick Hughes y protagonizada por Ryan Reynolds, Samuel Jackson, Gary Oldman y Salma Hayek.

Para más información sobre el servicio, ingresar a www.flow.com.ar

Una montaña de entretenimiento

Paramount+ ofrece una amplia gama de contenidos y géneros de algunas de las marcas más icónicas del mundo, entre ellas Showtime, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr., Smithsonian Channel, así como nuevas series originales y exclusivas de Paramount+ y películas de éxito de taquilla.

Es el hogar de los mejores estrenos de Showtime como The Good Lord Bird, protagonizada por Ethan Hawke y Joshua Caleb Johnson; The Comey Rule, de Jeff Daniels y Brendan Gleeson, así como Escape at Dannemora, protagonizada por Benicio del Toro y Patricia Arquette.

Con más de 5 mil horas de contenido, la nueva plataforma de streaming de ViacomCBS cuenta con una de las colecciones más extensas de contenido series clásicas como NCIS, Twin Peaks, Dexter y series originales como No Activity, protagonizada por Patrick Brammall y J.K. Simmons; Two Weeks to Live, protagonizada por Maisie Williams; y Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner, Luke Grimes y Kelly Reily.

Los niños y toda la familia podrán disfrutar de sus programas favoritos de Nickelodeon, como Top Wing, Tyler Perry’s Young Dylan, la segunda temporada de Los Casagrande, Paw Patrol, Tortugas Ninja, Blaze & The Monster Machines y todas las temporadas de Bob Esponja.

Además, Paramount+ ofrece un extenso catálogo de películas como, Capitan Phillips, La guerra de los mundos, Passengers, Baby Driver, Atrapame si puedes, Arrival, además de las sagas de Misión: Imposible, El Padrino y clásicos como Forrest Gump, Vanilla Sky y muchos más.

Para conocer más sobre los beneficios, simplemente accede a aquí.

Acerca de Telecom

Somos Telecom Argentina, una empresa de soluciones de conectividad y entretenimiento con más de 23.000 colaboradores en todo el país. Transformamos la experiencia digital de nuestros más de 29 millones de clientes ofreciéndoles un servicio seguro, flexible y dinámico, en todos sus dispositivos, con conexiones fijas y móviles de alta velocidad, y una plataforma de contenidos en vivo y a demanda que integra series,

películas, gaming, música y programas de TV. A través de nuestras marcas comerciales Personal, Fibertel, Flow y Telecom | Fibercorp, brindamos servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión paga e Internet, para individuos, empresas e instituciones en todo el país. Además, estamos presentes en Paraguay con servicio móvil y en Uruguay, con televisión paga.

Lideramos una industria que constituye uno de los pilares para al desarrollo social y económico del país, y participamos activamente en la comunidad con prácticas sustentables e iniciativas que agregan valor al uso de la tecnología como herramienta para la formación e inclusión social.

Más info: institucional.telecom.com.ar / Instagram / Linkedin

Acerca de Paramount+

Paramount+ es el servicio global streaming por suscripción de ViacomCBS que ofrece una montaña de entretenimiento y contenido premium para audiencias de todas las edades. A nivel internacional, el servicio presenta una amplia biblioteca de series originales, shows exclusivos y películas populares en todos los géneros de marcas y estudios de producción reconocidos a nivel mundial, incluidos SHOWTIME, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures y Smithsonian Channel, además de una sólida oferta de contenido local de primer nivel. Para obtener más información sobre Paramount+, visite www.paramountplus.com y siga @ParamountPlus en las redes sociales.