Cristina debutó en campaña y agenda acto junto a Alberto

La vice estuvo acompañada por los candidatos del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. «Muy bien La Cámpora: siempre es buena la memoria», aseguró junto a Máximo y a Kicillof.

Cristina de Kirchner realizó ayer en Lomas de Zamora su primera actividad de campaña junto a los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, donde le apuntó a la gestión de Mauricio Macri al advertir que «la pandemia va a terminar, pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron”, en referencia a la deuda de casi 45 mil millones de dólares contraída por la gestión de Mauricio Macri ante el FMI. Acompañada por Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Martín Insaurralde, Eduardo «Wado» De Pedro y Verónica Magario, se refirió a la oposición al reclamar “a los responsables que nos dejaron esto, les pido un poco de humildad, solidaridad y patriotismo».

Fue la primera aparición de Cristina tras el cierre de listas, nuevamente enfocada en la provincia de Buenos Aires. En la presentación de una nueva edición del plan Qunita, la expresidenta insistió en que «el Frente de Todos no tuvo nada que ver con el endeudamiento y la crisis”. En el acto, la vice señaló que el anterior gobierno «no cuidó las reservas del Banco Central» y recordó que cuando aún no había comenzado a ejercer la primera magistratura, Alberto Fernández «hizo ejercicio de responsabilidad institucional y salió a decir que el precio del dólar» de la administración que aún gobernaba «estaba bien». «Mientras tanto, el que seguía siendo presidente se comenzó a comportar como un político de la oposición», destacó. En paralelo al acto en Lomas de Zamora, pero desde Concordia, el Alberto adelantó que la próxima semana se mostrará junto a Cristina para entregar «las primeras 20 mil viviendas» construidas desde que se inició su gestión. «Además están 100 mil viviendas en proceso de construcción hasta fin de año», dijo el mandatario al encabezar un acto en Entre Ríos.

En el sur del conurbano, Cristina no sólo destacó la figura de Alberto sino que también hubo una mención especial para la agrupación política que lidera Máximo. «Muy bien La Cámpora: siempre es buena la memoria. Si uno no tiene memoria corre el riesgo de volverse a equivocar. Amor y memoria es importante». Y agregó: «Esta reedición de Qunita me gusta más que la que hicimos en 2015. Así como la AUH garantiza que los chicos vayan al colegio y tengan control sanitario. Para poder tener la Qunita va a ser necesario comenzar el control prenatal desde el primer trimestre. A partir de hoy está abierta la inscripción para todas las personas que están cursando el primer trimestre de embarazo en la provincia de Buenos Aires para que reciban las cunitas cuando sea el momento”.

El Plan Qunita se implementó por primera vez durante la gestión presidencial de Cristina en 2015, pero fue luego discontinuado por la administración de Mauricio Macri tras denuncias judiciales que realizó por una supuesta malversación de fondos por compras con sobreprecios. El reciente sobreseimiento de todos los procesados en la causa del Plan Qunita por inexistencia del delito volvió a visibilizar el programa puesto en marcha hace exactamente seis años. «La judicialización de la política frenó un programa que salvaba vidas. Hasta esa denuncia, el programa había disminuido la mortalidad infantil en un 8,5%», evaluó -tras la decisión judicial- el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro en su cuenta de Twitter. La decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal 8 benefició a exfuncionarios como Aníbal Fernández, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, entre otros, y a empresarios que proveyeron los insumos para el kit. Los jueces Adrián Grunberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron además levantar los embargos que había dictado en el caso el fallecido juez federal Claudio Bonadio.

El Tribunal resolvió dictar los sobreseimientos luego de un dictamen de la fiscal de juicio, Gabriela Baigún, quien demolió la denuncia original de la diputada Graciela Ocaña y -en base al análisis de dos pericias contables- concluyó que no hubo perjuicio para el Estado, aseguró que no fue direccionada la licitación y subrayó que el kit cumplía con el objetivo de lograr «un comienzo de vida equitativo». En los seis meses que funcionó el plan nacional para reducir la principal causa de mortalidad infantil entre los sectores de menores recursos -el colecho- se distribuyeron 74.408 kits a 289 maternidades en todo el país, de los cuales 43.600 (un 60 por ciento del total repartido) fueron entregados a las familias.