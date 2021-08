Cristina Kirchner defendió su postura sobre la crisis económica citando a Marcela Tinayre

La Vicepresidenta consideró que la hija de Mirtha Legrand sufre un “bombardeo mediático” sobre las consecuencias del coronavirus en la Argentina.

La vicepresidenta Cristina Kirchner utilizó este jueves una entrevista radial que realizó Marcela Tinayre desde París para ejemplificar el “bombardeo mediático” al que están sometidos los argentinos. La hija de Mirtha Legrand había detallado la crisis económica que vive Francia producto de la pandemia.

“Leí un artículo que quiero comentarles porque ejemplifica lo que les digo. En Clarín – evangelio mediático de la oposición- leí un interesante reportaje a la hija de una presentadora que almuerza hace muchos años en la tele”, comenzó la ex mandataria al referirse a Tinayre, quien brindó varios reportajes desde París, donde recientemente la llegada de Lionel Messi al club PSG revolucionó las calles, comercios y ventas.

Durante su relato, CFK citó una de las frases de Tinayre: “Acá le dicen ‘Santo Messi’, porque no solamente es el genio, el talento, todo lo que representa él, sino la facturación que se ha movido de golpe, en un París que está sufriendo la pandemia con muchos negocios fundidos. No había facturación de casi nada. Es un país muy poderoso pero pasan las mismas cosas en todos lados a nivel de vida diario”.

En otro fragmento de la nota que le realizaron, Tinayre relató: “Quería comprarme una gorra del PSG y te digo que los precios son altísimos”.

“Habla de una persona que no puede ser tachada de populista. Tiene un buen pasar”, describió la Vicepresidenta a Tinayre y agregó: “¿Qué fue lo que me impactó? Que su sorpresa era genuina. Pero entonces si esta persona de alto poder adquisitivo creía que las cosas que pasaban acá en el país y le sorprende que en Francia pasa lo mismo que acá. Claro, está sometida al mismo bombardeo mediático”.

En ese sentido, la ex presidenta reclamó: “¿No será hora de que paren un cambio? Con todo el derecho a disentir, no a mentir. Esto es de lo que hablaba y tenemos que hablar los argentinos. Cómo revertir esto. La pandemia va a terminar. Vamos a estar todos vacunados pero vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos han dejado. Les pido responsabilidades, solidaridad y patriotismo”.

La entrevista

Durante su charla con Luis Novaresio, la conductora se refirió a la situación de poder disfrutar de sus vacaciones en contexto pandémico: “Acá hay una conmoción por el famoso pasaporte sanitario. Me siento en un bar a tomar un café y vienen y te preguntan por la vacuna y el pasaporte y tenés que mostrar el código QR del mismo”.

Además, relató que ella pudo viajar porque fue vacunada contra el coronavirus con las dosis de Pfizer: “Yo me vacuné en enero y febrero en Estados Unidos con la Pfizer. En Francia no está aceptada la Sputnik. Los rusos, nadie entiende por qué, no quieren dar los protocolos y casi que no es aceptada en ninguna ciudad de Europa”.

“Es un país muy poderoso Francia. Segunda potencia en Europa, pero pasan las mismas cosas en todos lados a nivel de vida diaria. Acá exigen los barbijos en los negocios para ingresar. Crisis económica, muchísima. Los locales están vacíos. Yo viví 9 años acá y trabajé 18 años para este país, muchísimos locales están en alquiler. Nunca lo hubiera imaginado. En la vida diaria suceden casi las mismas cosas que en nuestro país”, concluyó.