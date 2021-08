El Gobernador inauguró obras de refacción general y ampliación en la Escuela N° 139 de Villa Nueva, departamento San Martin

En la misma localidad, entregó 11 viviendas sociales y habilitó una planta potabilizadora de agua con 161 conexiones domiciliarias

El Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora dejó inauguradas las obras de refacción general y ampliación del edificio de la escuela N’ 139 Luis B. Martinez, entregó 11 viviendas sociales y habilitó una planta potabilizadora de agua con 161 conexiones domiciliarias en la localidad de Villa Nueva, departamento San Martin de nuestra Provincia.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder; la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif; el subsecretario del Agua, CPN. Oscar Barrón; el Subsecretario de Obras Públicas, Jorge Zuain; la Presidente del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera; el Titular de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, Ing. Alfredo Montero y el Comisionado de Colonia Villa Nueva, Aldo Villarreal.

Inauguración de la Escuela

El Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora habilitó de manera formal las obras de refacción general y ampliación de la Escuela N’ 139 Luis B. Martinez en la localidad de Villa Nueva.

Luego del corte de cinta y el descubrimiento de una placa recordatoria, el Dr. Gerardo Zamora recorrió la refacción general y ampliación con las que cuenta esta escuela junto a la Directora Prof. Telma Santillán.

Seguidamente, la directora de la Escuela, Prof. Telma Santillán brindó unas emotivas palabras, “hoy tenemos la alegría de contar con un edificio escolar en excelente condiciones, espacios amplios para que nuestros niños y niñas se sientan cómodos, mobiliario nuevo y renovado como las esperanzas de aquellos primeros pobladores Y este patio techado de que tanto anhelamos en aquellos fríos días de invierno o aquellos calores intensos” y agregó “Garantizar el derecho de la educación es un desafío que involucra a todos, por eso señor gobernador permítame agradecerle a usted y a su equipo de trabajo, en nombre de todos y cada uno de los miembros de esta comunidad, el gran aporte a la educación de todos los santiagueños que viene realizando durante su gestión”.

A continuación, para dar por finalizado el acto dejando inauguradas estas importantes obras para la localidad de Villa Nueva, el Gobernador Gerardo Zamora expresó lo siguiente: “Es una inmensa alegría estar aquí. Quiero comentar que inaugurar una planta de agua con las 161 conexiones, que ya hay en cada domicilio, implica una inversión importante igual a esta que estamos haciendo en muchos lugares de la provincia” y añadió, “el agua es fundamental y que esté en cada uno de los domicilios es un objetivo que tratamos de alcanzar todos los días en nuestra provincia tan dilatada y tan grande”.

Continuó el Dr. Zamora “la otra inmensa alegría es inaugurar viviendas sociales, siempre instamos a los comisionados, intendente y a todas las organizaciones no Gubernamentales que trabajen en este programa. Porque no solamente trabaja gente y se motoriza la economía, sino que también se da respuesta a sectores vulnerables que necesiten una vivienda y no es solamente una vivienda digna sino también una mejor salud erradicando con los ranchos de la provincia, el mal de chagas”, resaltó y haciendo hincapié en la Escuela, el Gobernador remarcó, “es una inmensa alegría estar inaugurando las mejoras de esta escuelita que tiene 100 años”. Para finalizar el Gobernador destacó la fibra óptica que ya está en toda la Provincia con más de 1.600 km. Dijo, “estamos trabajando fuertemente, para que todas las poblaciones, y eso incluye a Villa Nueva a su escuela, a su comisión municipal, a su posta sanitaria, a los lugares de seguridad, tengan la fibra óptica y tengan Wi-Fi para que cualquiera se conecte y acceda de forma gratuita y pueda usar su aparato celular o notebook o lo que fuera con el Wi-Fi del pueblo, que es de todos ustedes y va a ser para todos ustedes”.

Finalmente dijo “agradezco muchísimo el recibimiento a la Comunidad y el respeto por los protocolos, sigamos cuidándonos”.

Memoria Descriptiva de la escuela

La obra consiste en la puesta en valor del edificio y la construcción de un Patio Cívico Cubierto. Se ejecutaron Refacciones y reposiciones generales en Cubiertas Metálicas, en Cielorrasos, Revoques y Pintura en locales como Cocina Comedor, Sanitarios, Sectores de administración y en aulas.

Se cambiaron y se colocaron pisos nuevos, las Carpinterías faltantes protegiendo todas las ventanas con rejas Anti Vandálicas, se ejecutaron desagües pluviales recuperadores de Agua más un Nuevo tendido eléctrico con la reposición completa de Artefactos, acorde a las demandas actuales.-

Cabe destacar la reposición y colocación de Cielorrasos de PVC en todos los locales con su correspondiente Aislación Térmica.

Equipo y mobiliario

75 conjuntos unipersonales

7 armarios

5 conjuntos docentes

4 bibliotecas

1 escritorio con silla

1 computadora

1 impresora laser

Mesa de PC con silla

1 cocina industrial

1 frezeer

ventiladores de pared

Set de vajilla

Elementos de gimnasia

1 televisor, un DVD y un bafle potenciado

Mochilas con set de útiles escolares

Bandera de flameo nación y provincia nivel primario

Bandera de flameo Nación y provincia nivel inicial