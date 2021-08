LA POLICÍA RECUPERÓ UNA MOTO ROBADA EN CUESTIÓN DE HORAS, CUANDO LOS LADRONES SE PASEABAN POR FRÍAS

Personal del Departamento de Seguridad Ciudadana N°7, de la Ciudad de Frías, durante la tarde de hoy, esclareció en pocas horas el robo de una motocicleta y aprehendió a los autores del hecho.

El procedimiento tuvo lugar a raíz de la denuncia de un vecino del barrio Sumampa de la ciudad de la Amistad, quien informó a la Policía que alrededor de las 17, dos personas del sexo masculinos y en un descuido, le sustrajeron desde la vereda de su casa una Motomel Blitz de 110cc., rodado que había dejado con la llave de encendido colocada.

Los uniformados, recabaron testimonios e indicios necesarios para establecer la identidad de los presuntos autores, a quienes horas después divisaron mientras realizaban recorridos preventivos.

Los ladrones se paseaban impunemente por la ciudad al momento en el que los uniformados los vieron e interceptaron, cuando uno de ellos se conducía a bordo del rodado denunciado como robado y el otro, se desplazaba en una motocicleta Honda Wave 100cc, gris con negro.

Se trata de los conocidos por sus alias como “Podri” Quiroga de 18 años y “Cordobés” Bravo de 29, ambos con residencia en los barrios Villa Paulina y Almirante Brown, respectivamente, quienes no supieron justificar la tenencia de los motovehículos.

De inmediato, los sospechosos fueron puestos a disposición de la Fiscal Lorena Simoes quien ordenó que los mismos fueran alojados en la dependencia policial en calidad de aprehendidos comunicados, acusados del delito de robo.

Siendo la hora 17:56

1) QUIROGA ENZO ARG DE 18 AÑOS VILLA PAULINA.

2) BRAVO ARIEL ALFONSO ARG DE 29 AÑOS BARRIO ALTE BROWN.

Como así también a dos Rodados siendo estos Motovehiculo Honda Wave 110cc color negro sin dominio colocado.

Motovehiculo motomel 110cc blitz sin dominio colocado. Color negro. Por disposición de la Dra Simoes Lorena ingresan en calidad de Aprehendido comunicados P.S.D DE ROBO Como así también los Rodados en calidad de secuestro preventivos.

D.S.C. Nº 7 FRIAS

DEPENDENCIA: SUB-CRIA B° OESTE

TIPIFICACION: HURTO

HORA: 18:00

DOMICILIO: CORRIENTE 466

JURISDICCION: Sub-Cria Oeste

RECURSO POLICIAL: AGTE. PAJON ENZOSINTESIS: Que su concuvino el C/ Ibañez Franco habria dejado la moto estacionada en su domicilio en calle Corriene 466 B° Sumampa estacionada en la vereda de su casa con la llave colocada donde dos masculino le abrían sustraído seria el C/ Enzo Quiroga «A» Podri y el C/ BRavo Ariel «A» el cordobés el rodado seria de marca Honda modelo 94 wave 100cc SD de color gris con negro FISCAL INTERVINIENTE: DRA. Simoes Natalia