CON LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR ZAMORA SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN PLENARIA DE UNINOA EN EL FORUM

El Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participó de la reunión plenaria del UNINOA, en el marco del día de la industria Argentina. El evento se realizó en el Fórum, en donde junto al mandatario provincial estuvieron el ministro de Producción, Med. Vet. Miguel Mandrille; el presidente de Uisde (Unión Industrial de Santiago del Estero), José María Cantos; Y de manera virtual el presidente de UIA (Unión Industrial Argentina), Daniel Funes de RiojaLas palabras de bienvenida y agradecimiento estuvieron a cargo del titular de Uisde (Unión Industrial de Santiago del Estero), José María Cantos quien manifestó, “me encuentro sumamente honrado y agradecido junto a UNINOA porque de manera presencial está acompañándonos el Señor Gobernador, Dr. Gerardo Zamora, quien fue el primer gobernador de la región Norte Grande que en su momento nos recibió, y a quien le contamos esta realidad de unirnos las uniones industriales, NOA –NEA. Él nos dio su total apoyo y además nos alentó en la iniciativa. Por ello queremos decirle muchas gracias”, recalcó Cantos.

Seguidamente, el presidente de UIA (Unión Industrial Argentina), Daniel Funes de Rioja, de manera virtual, saludó al Gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora y a todos, expresando “queremos trasmitirles nuestro mensaje y la reafirmación de una vocación federal. Estamos absolutamente convencidos que desarrollo es federalismo, que no hay posibilidad de federalismo si no hay desarrollo equilibrado y efectivo de todo el País y esto no es simplemente una expresión de deseo sino un compromiso”. A continuación, mediante un video institucional, los Gobernadores integrantes del Norte Grande: Corrientes; Misiones; Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Chaco saludaron por conmemorarse el pasado 2 de septiembre el día de la Industria Argentina y manifestaron su compromiso de continuar trabajando en conjunto en pos de un mejor desarrollo de la región.

Finalmente, para concluir con la reunión plenaria el Gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora brindó unas palabras, “quiero saludar por el día de la industria nacional, que se cumplió ayer 2 de septiembre, a todos los industriales argentinos, a todos los empresarios que invierten y dan trabajo, generando valor agregado en nuestro País, y también por supuesto, un particular saludo, a todos los que lo hacen en nuestra Provincia” y agregó “quiero agradecer a UNINOA que haya elegido aquí la Madre de Ciudades para realizar este plenario, en el marco de esta conmemoración de la industria argentina, desearles el mejor de los éxitos en el encuentro y por supuesto, quedar siempre, a disposición de todos ustedes”.

Además, también participaron el vicepresidente, Llamil Abdala y representantes de las uniones industriales del Norte Argentino: de Catamarca, Carlos Muia; de Chaco, Federico Gatti; de Formosa, Abel Castro; de Corrientes, Julio Gálvez; de Misiones, Juan Manzolillo; de Jujuy, Nilo Carrión; de la Rioja, Raúl Garat y de Tucumán, Jorge Rochia Ferro, entre otros.