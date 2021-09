Dr. Zamora: «Vamos a trabajar todos los días hasta que todos los santiagueños tengan las posibilidades que se merecen»

El Gobernador de la Provincia dio su mensaje en el acto virtual. En el acto virtual de cierre de campaña del Frente Cívico por Santiago, rumbo a la elecciones legislativas del próximo 12 de septiembre, el gobernador, Gerardo Zamora, tomó la palabra y expresó: «Estamos camino a una elección donde elegiremos el destino. Quiero mandarles un abrazo a todos los que nos están siguiendo por la red social, que hemos utilizado tanto por la pandemia, esta tragedia sanitaria mundial que atravesó todos los sectores y actividades, también la política. Por eso a esta campaña la hemos tenido que hacer de la misma manera que este cierre. No es como quisiéramos, como estamos acostumbrados, a reunirnos, abrazarnos, festejar, en esta hermosa tierra de encuentro que es Santiago. Son tiempos de cuidarnos. Ya vendrán esos tiempos, porque estamos trabajando para recuperarlos. Estamos trabajando con la responsabilidad que hemos hecho todos los gobernadores, porque todos acompañamos esa decisión de cuidar nuestra salud. La pandemia nos hace atravesar muchas situaciones que no quisiéramos, pero lo cierto es que aquí estamos, empezando a salir, para reactivar con más fuerza todo lo que podemos hacer desde Santiago».

«Cuando nacíamos, era como un proyecto de unidad de los santiagueños, con radicales, peronistas, distintas identidades, cada uno manteniendo sus ideas pero con un objetivo común. Veníamos de fracasos institucionales, dos intervenciones federales en menos de 10 años. Necesitábamos de todos, por más que pensáramos diferente. Y así nació el Frente Cívico por Santiago hace 16 años ya. Cada rincón del país está plagado de alianzas, frentes electorales, uniones políticas transitorias para ganar o afrontar una elección. Nosotros estábamos convencidos que no era así, y el Frente Cívico se presenta en esta elección del 12 de septiembre con la misma convicción. Nos vamos a presentar bajo el plebiscito sagrado del pueblo en las urnas una vez más, pero todos los días, antes o después de este domingo, vamos a seguir trabajando por la unidad y por todos los santiagueños. Las cuestiones subalternas quedan a un costado. Ese es nuestro mensaje de respeto, responsabilidad y compromiso, que una vez más sometemos a la voluntad de los hermanos santiagueños. Quiero agradecer el apoyo de mucha gente, el trabajo difícil en momentos complejos para llevar nuestro mensaje. Y quiero transmitir a todos los que nos escuchan y ven todos los días hacer cosas, porque con errores y aciertos, somos un proyecto que trabajamos todos los días con mucha prolijidad administrativa y mucha responsabilidad para el futuro. Quiero agradecer a todo el equipo que me acompaña, y a los empresarios, comerciantes, a todos los trabajadores del sector público y privado, a quienes han hecho un esfuerzo fundamental en el tema de la salud, a quienes están trabajando en la campaña de vacunación, los que no tienen trabajo, a todos, porque estamos preparándonos siempre para sentar bases sólidas en la provincia, y el agradecimiento incluye que lo podemos hacer con paz social. Vemos en el mundo complejas y violentas situaciones, como nos ocurrió en nuestra provincia en muchas ocasiones. Lo que discutimos es cómo vamos a mejorar más nuestra realidad, sin perder de vista el objetivo fundamental de desarrollarnos como provincia pujante y con progreso, y eso también es el Frente Cívico por Santiago. ¿Cómo podríamos prometer cosas sin haber hecho antes lo necesario?

«Las decisiones para que un país o provincia progrese, son políticas. Si no, ya sabemos lo que pasa. Aquí estamos, no somos trampolín para ninguna otra candidatura, al menos en mi caso, quiero ser el gobernador de todos los santiagueños y voy a poner toda mi energía. Pido a Dios que me ilumine y acompañe en este camino, que me permita enmendar errores, que me dé esperanzas, fe, para poder unir a esta patria chica en un camino de progreso, de realizaciones. Eso es el Frente Cívico por Santiago, y aquí estamos presentándonos, con la Lista 501, para decirles que no vamos a inundar las calles con gente, pero les mandamos este mensaje desde lo más profundo del corazón, de que vamos a trabajar todos los días hasta que todos los santiagueños tengan las posibilidades que se merecen. Si hay que discutir y dialogar con quien sea, lo vamos a hacer. En mi caso, créanme, y en este gobierno, a eso lo hacemos todos los días. Vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir trabajando por esto que necesitamos fortalecer, que es la esperanza de este pueblo santiagueño. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo».