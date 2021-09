EDICIÓN 2021 VIRTUAL: TELECOM PRESENTA SU TERCERA EDICIÓN DEL CICLO DE CHARLAS MUJERES DIGIT@LERS

Con más de 1000 inscripciones en los primeros dos encuentros, Telecom anuncia un nuevo ciclo de charlas gratuitas “Mujeres digit@lers”, un espacio donde colaboradoras de la compañía comparten sus experiencias dentro de la industria TIC, contribuyendo a reducir la brecha de género en el mundo digital.

Moderado por Marina Abiuso, periodista especializada en género, uno de los principales objetivos de este ciclo es despertar la vocación digital en jóvenes mujeres que buscan tener un futuro inspirado por la tecnología.

Para inscribirse ingresar a www.digitalers.com.ar/chicas-digitalers.html.

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2021.- Telecom presenta una nueva edición del ciclo de charlas, Mujeres digit@lers, un espacio inspirador donde mujeres que siguieron su vocación y que hoy son profesionales en el mundo digital comparten sus experiencias.

Los dos primeros encuentros tuvieron más de 1000 inscripciones y con esta nueva invitación Telecom sigue inspirando a que cada vez más mujeres se animen a pensar su futuro profesional en carreras orientadas al mundo digital.

La próxima charla será el lunes 27 de septiembre a las 18 hs. y las protagonistas serán colaboradoras de la compañía que compartirán su trayectoria dentro de la industria IT. Sofía Baggini, Manager de Desarrollo y Operaciones IT (DevOps) y Verónica Acuña referente de Search Engine Optimization (SEO) quienes, con una charla intimista y descontracturada, y de la mano de Marina Abiuso compartirán cómo descubrieron su vocación, cómo eligieron sus carreras, qué obstáculos y desafíos encontraron en su desarrollo profesional y qué prejuicios derribaron desde sus experiencias en el mundo IT.

Para registrarse al evento, ingresar al siguiente enlace: www.digitalers.com.ar/chicas-digitalers.html

Mujeres digit@lers forma parte de las actividades de promoción que se realizan en el programa Chicas digit@les, del que participan chicas de 13 a 17 años y que busca derribar estereotipos y prejuicios vinculados a las carreras de ciencia y tecnología, para animar a las niñas y jóvenes mujeres a despertar su vocación digital.



