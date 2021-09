EL GOBERNADOR ZAMORA HABILITÓ OBRAS EN ESCUELAS DEL INTERIOR Y ENTREGÓ VIVIENDAS SOCIALES

El Dr. Gerardo Zamora dejó formalmente habilitada las obras de refacción y ampliación en la escuela N° 948 “San Juan Bautista” y de la escuela secundaria agrupamiento N° 86146/142 en la localidad de Puesto de los Juanes, en el departamento Loreto.

Luego de cortar la cinta y de descubrir la placa recordatoria, el Primer Mandatario, junto a la directora, Prof. Mónica Ruiz, recorrieron el comedor, la biblioteca y las aulas en la cual compartió un momento con los alumnos de dicha institución.

Seguidamente, visitaron las instalaciones de la Escuela Secundaria en donde se realizaron obras de refacción para un mejor confort de los alumnos que concurren al mismo.

















En el acto protocolar, la directora, Mónica Ruiz hizo uso de la palabra, expresando, su agradecimiento al señor Gobernador y a todos y a cada uno de los que han hecho posible la concreción de este sueño.

Por su parte, Zamora, seguidamente, anunció, obras en la zona, tales como el enripiado de Crucecita y el tendido eléctrico para Huilla Catina, San Juan y Crucecita.

Además, destacó la “realización de mil seiscientos kilómetros de fibra óptica provincial que se han conectado con el sistema de fibra óptica nacional” y también adelantó que en los próximos meses “en las escuelas y las poblaciones habrá un lugar con wifi gratis donde cualquier persona se va a ir a conectar para informarse, para estudiar, para comunicarse, para comerciar”.

Luego expresó. “Pasamos 4 años frenados en ese sentido porque habían desarmado el Arsat, hoy ya estamos trabajando muy fuertemente y ya hay un gran avance realizado. Obviamente eso es en las ciudades de las matriculas estudiantiles, que ya tiene su fibra óptica y acceso a internet. Porque también tenemos que seguir desarrollando una provincia que genere igualdades para todos y genere para nuestros niños y nuestros jóvenes la capacidad innovativa que necesitamos”.

Finalmente dijo, “estamos dejando inaugurada esta refacción, que no es la refacción en sí, estamos agradecidos de la posibilidad de que nuestros docentes mantengan las escuelas abiertas todos estos años y con ello mantengan la esperanza del futuro de nuestra patria y de nuestra patria chica. Mi agradecimiento para todos los docentes”.

Además, agregó. “tenemos que trabajar para el futuro, para tener el objetivo de una provincia que nos contenga a todos con progreso, con felicidad, con desarrollo, con trabajo, con salud, con educación y con la posibilidad de decir, aquí estamos nosotros somos Santiago del Estero, no somos más importante que nadie pero no somos menos que ninguno”, finalizó.

Viviendas Sociales

En la oportunidad también, el Dr. Zamora entregó 5 viviendas sociales, donde expresó que “trabajamos para que todas las familias que tienen ranchos o viviendas precarias puedan tener su techo digno. Además genera trabajo y activa la economía”.

Acompañando al Mandatario estuvieron: vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder; ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif; ministro de Obras Públicas, Arq. Argentino Cambrini; ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, además del Intendente de Loreto, José Artaza y el Comisionado de San Vicente, Oscar Santillán.