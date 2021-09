Embajador Zuain expuso sobre la importancia del Poder Judicial en el tiempo de pandemia

La actividad, organizada por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial (CUC), se desarrolló en el Palacio de Tribunales y también se rindió homenaje al jurista, Dr. Julio Maier

El embajador argentino ante la Federación Rusa, Dr. Eduardo Zuain, brindó hoy una conferencia en la que se refirió a la situación geopolítica que generó la pandemia en el mundo y en Argentina en particular, en el marco del ciclo de conferencias preliminares a la realización del XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal, que en esta oportunidad se denominó: «La importancia del Poder Judicial en el mundo de la pandemia».

El titular del Superior Tribunal de Justicia y la vicepresidenta primera, Dres. Federico López Alzogaray y Ana Rosa Rodríguez, respectivamente, fueron los anfitriones del diplomático y de funcionarios del fuero federal de Santiago del Estero, Dres. Abelardo Basbús, Indiana Garzón y Pedro Simón.

En su exposición, Zuain abordó la globalización y los cambios en las relaciones internacionales que se produjeron por el efecto que provocó el coronavirus en el mundo.

“La pandemia puso a prueba fortalezas y debilidades de los países”, aseveró, y a partir del aprendizaje es que debemos saber hacia dónde va el desarrollo del país, porque hoy no hay ejemplo a seguir en este marco de pandemia”.

En ese sentido, consideró que hay sectores como comunicaciones, energía, transporte, salud, alimentación, ciencia y tecnología y educación, sobre los que “los argentinos tenemos que pensar cómo los construimos y con qué herramientas para poder sobrevivir, y eso no nos exime de la necesidad de desarrollarnos”.

En otro tramo de su mensaje, adelantó que habrá menos puestos de trabajo al finalizar la pandemia, aún en los países centrales, y que la competencia comercial será implacable.

Al hacer uso de la palabra, López Alzogaray, brindó la bienvenida a las autoridades de la Justicia Federal y a los asistentes invitados, recordando que “el Dr. Maier fue un destacado jurista, figura prominente del derecho, a quien debemos un claro reconocimiento por su gran aporte y su legado”.

Además, resaltó la presencia del Embajador Eduardo Zuain, quien “es un santiagueño destacado, por lo que resulta un placer recibirlo con la calidez que merece”.

También ponderó la realización de las jornadas preparatorias del próximo Congreso de Derecho Procesal, porque son el ámbito en el que se potencia el conocimiento.

Por su parte, la Dra. Rodríguez se refirió a las medidas que adoptó el Superior Tribunal de Justicia, en el marco de la situación sanitaria extraordinaria que comenzó el año pasado.

Sobre el particular, manifestó: “Era necesario tomar decisiones clave para no entorpecer lo que implicaba la no presencialidad y el aislamiento social obligatorio, sin que esto implicase la pérdida o suspensión del servicio de Justicia. Hoy podemos hablar que en estos meses hemos aprendido a resolver ante la necesidad de urgencia, utilizando distintas herramientas, algunas que vinieron para quedarse, como la Mesa Virtual”.

En otro orden, la vocal supervisora del CUC afirmó que “debemos garantizar que estas herramientas tecnológicas se conjuguen con el debido proceso y garantizar el cumplimiento de derechos. La tecnología y el Derecho deben ir de la mano, justamente tratando de garantizar el acceso a Justicia”.

A su turno, la fiscal general federal, Dra. Garzón, tuvo a su cargo el homenaje al procesalista, recientemente fallecido, Julio Maier, quien en varias oportunidades participó en eventos que organizó el Poder Judicial santiagueño.

La funcionaria lo definió como “el mejor procesalista de Argentina y Latinoamérica, siendo un jurista eminentemente democrático”.

Una vez que finalizaron las exposiciones, los participantes intercambiaron opiniones y efectuaron preguntas al embajador, en un clima ameno y cordial.