Esmeralda Mitre: «Con Macri la pandemia hubiera sido peor»

La actriz, hija de Bartolomé Mitre, afirmó que «el país está viviendo una situación muy complicada y venimos de un gobierno que dejó un país destrozado».

En este marco, cuestionó la gestión del expresidente Mauricio Macri, y consideró que con él «la pandemia hubiera sido peor». «Creo que el PRO no supo gobernar y no sabe hacerlo, la política no es algo que se aprende de un minuto al otro, la política se la tiene adentro del ser o no se la tiene. Ellos no tienen calle y no saben del poder del dinero”, apuntó la hija de Bartolomé Mitre.

“Yo los voté y quedé muy desilusionada. No son serias las cosas que pasan ahí dentro. Son chicos bien que van a colegios bien y que no tienen calle y experiencia. No se aprende la política de un día para el otro”, sostuvo.

«Creo es que hay que tratar de acompañar al Presidente (Alberto Fernández), yo no lo voté y no soy peronista. Hay que tratar de acompañarlo, hay que salir adelante y no estoy de acuerdo con que la gente pida su renuncia y cosas muy agresivas que ya pasaron con De la Rúa», agregó