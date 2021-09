GOBERNADOR ZAMORA HABILITÓ OBRAS EN EL DPTO SALAVINA

Inauguró jardín de infantes. Refacción y ampliación de escuela y 40 Viviendas sociales.

Por su parte, el comisionado destacó que las familias están regresando a Vaca Human por qué cuentan con educación en los tres niveles.







El Gobernador Dr. Gerardo Zamora”inauguró el nuevo edificio del Jardín Nº 411, y además, dejo habilitadas las obras de refacción general y ampliación de la Escuela Nº 776 “Domingo A. Bravo” y entrego 40 viviendas sociales, en la localidad de Vaca Human, departamento Salavina.

El nuevo edificio del Jardín N°411 consta de dos salas con sanitarios diferenciados para niños y niñas, dirección, cocina y baño para el docente a cargo, una galería, patio de formación con mástil incluido, un aljibe, pórtico de acceso e instalación eléctrica.

En tanto que en la Escuela Nº 776 la obra consta de una refacción general del establecimiento incluida ampliación de un grupo sanitario y cocina comedor. Construcción de un sobre techo, cambio de puertas, ventanas, instalación eléctrica, construcción de aljibe, veredas perimetrales, fogón y cerca perimetral

Las 40 viviendas sociales fueron construidas por la Comisión Municipal de Vaca Human, a cargo de Argentino Acosta y benefician a familias de los parajes de El Atravesado, Oratorio, Pozo del Simbol, San Nicolás, Campo de Cejas, Puesto de Díaz, Anga, Puesto del Rosario, Chira, La Ramada, Cruce Salavina, Vaca Human, Ancocha, San Dionisio.

Durante la recorrida, el gobernador Zamora estuvo acompañado por José Antonio Zelarayan, director de la escuela 776 “Profesor Domingo Antonio Bravo”, quien durante el acto protocolar destacó “en nombre de la comunidad educativa y de toda la población de Vaca Human agradezco enormemente la realización de esta magnífica obra” Finalmente Zelarayan expresó “esto me lleva a recordar cuando en el año 2008 estuvo visitándonos para inaugurar la ampliación de esta escuela, manifestó que su proyecto al hacer grandes obras como estas, era evitar que las poblaciones rurales tengan que emigrar en busca de un mejor futuro. Hoy debo decirle que esa aspiración en esta comunidad se ha cumplido, lo vemos en el crecimiento poblacional y porque a diario nos reencontramos con familias enteras que han regresado a instalarse en Vaca Human atraídos por el visible progreso y porque sus hijos tienen la posibilidad de cursar los tres niveles educativos, inicial, primario y secundario en flamantes edificios que nada tienen que envidiarle a las grandes urbes”.

Por su parte, el Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora señaló “venimos de inaugurar, en una de las familias adjudicatarias, las 40 viviendas sociales que acaban de concretarse a través del programa provincial, en donde colaboran todas las organizaciones no gubernamentales y autoridades comunales que quieran participar. Por eso muchísimas gracias al comisionado, porque con esta 40 viviendas ya van 348 en la zona, de la 25.000 viviendas sociales que ya hemos construido y de otros miles de viviendas que vamos a construir” remarcó Zamora y anunció importantes obras para la localidad, “en algunos meses vamos a conectar la estación transformadora de Chilca Juliana y conectamos la red eléctrica para que Vaca Human y a partir de ahí todo en la zona pueda tener energía” y comentó “se comienza a licitar dentro de poco la planta de agua y un red de agua en Vaca Human, en ese es el compromiso de los próximos días o meses que empiece a concretarse la obra”.

Resaltó también que, “En términos educativos nunca dejaremos de trabajar en infraestructura, por eso en los próximos días comienza a construirse también el patio cubierto de la comunidad educativa de Vaca Humam, es decir que aquí habrá un patio como tienen todas las escuelas y deben tener”.

Para terminar, El Gobernador de la Provincia destacó que en los próximos días, “estaremos conectando el Internet para que tengan nuestros niños acceso Internet, a la red Wi-Fi y en el pueblo también un router comunitario para que cualquiera pueda tener acceso con su teléfono, a comunicarse, a estudiar, a interrelacionarse y por supuesto informarse, y por qué no comerciar y todas las cosas que sean necesarias para el desarrollo productivo” concluyó.