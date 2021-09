Todo lo que se necesita saber sobre las Paso 2021

Se votan candidatos de una agrupación política que luego participarán en las elecciones generales del 14 de noviembre por un cargo electivo.

Las elecciones Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) que se realizarán este domingo en todo el país servirán para definir las candidaturas y agrupaciones políticas que se presentarán a elecciones generales el 14 noviembre, en las que se elegirán 127 diputados en todo el país y 24 senadores en ocho provincias.

A continuación, un listado de preguntas y respuestas con los interrogantes más comunes sobre las Paso de este domingo.

¿Cuándo fueron creadas las Paso?

Fueron establecidas por la ley N° 26.571, de democratización de la representación política en 2009 y se utilizaron por primera vez en las presidenciales de 2011.

¿Qué son las Paso y qué se vota en ellas?

Son elecciones nacionales primarias en las que todos los ciudadanos pueden votar en las internas de las agrupaciones políticas el mismo día, en todo el país y tienen carácter obligatorio. En esos comicios, se vota a la lista de candidatos de una agrupación política que luego participará en las elecciones generales del 14 de noviembre por un cargo electivo nacional.

¿Cuántas personas podrán votar en las Paso de este domingo? ¿Cuántas escuelas y mesas electorales fueron habilitadas en todo el país?

Están habilitadas para votar 34.332.992 personas. Fueron habilitados 17.092 establecimientos, con un total de 101.457 mesas para sufragar en todo el país. A su vez, se dispusieron 11.304 locales de comicios con kits de transmisión.

¿Qué se elige en las Paso 2021?

Todas las provincias eligen los candidatos a diputados nacionales que participarán en las generales, en las que se renueva la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados (127). En tanto, ocho provincias eligen a los candidatos a senadores nacionales. En noviembre, se renueva un tercio del Senado (24).

¿Qué provincias eligen senadores nacionales en las elecciones legislativas del 14 de noviembre?

Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

¿Qué provincias votarán simultáneamente cargos provinciales y municipales?

Santiago del Estero, Buenos Aires, Caba, Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

Los documentos habilitados para votar mañana

La Cámara Nacional Electoral (CNE) recordó que todos los formatos de documentos son válidos para votar en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) que se disputarán mañana en todo el país, con la salvedad de que el ciudadano no podrá sufragar si presenta su DNI a través del celular o si lleva una versión anterior al documento que figura en el padrón electoral.

Libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste; DNI tarjeta; y DNI tarjeta de la libreta celesta con la leyenda «no válido para votar» son documentos válidos para que el ciudadano presente en el establecimiento de votación.

La CNE aclaró que el ciudadano debe presentarse con el último ejemplar que tramitó y que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.

En esta oportunidad, también se remarcó que «es válido para votar» el DNI tarjeta otorgado junto a la libreta celeste con la leyenda «no válido para votar».

Qué formatos no acreditan identidad para sufragar

Uno de los aspectos acerca de la validez de la documentación y el sufragio que la CNE especificó es con qué documentos no se podrá emitir el voto.

En este sentido, se informó que «el DNI en tu celular», a través de la aplicación Mi Argentina, no es válido para votar, por lo que no se permitirá que se exhiba el documento nacional de identidad mediante el dispositivo de telefonía móvil. Se precisó que no podrán votar los ciudadanos que no presenten documento habilitante, los que no figuren en el padrón de la mesa, los que figuren anulados por la Justicia Nacional Electoral, aunque aleguen error, y los que presenten un documento anterior al que figura en el padrón.

Qué hacer si aparecen personas fallecidas en el padrón electoral

En caso de que una persona fallecida aparezca en el padrón electoral de las Paso, se debe avisar a la autoridad de mesa para llevar adelante el reclamo luego de las elecciones, informaron autoridades nacionales y electorales.

«Si se detecta un caso de que una persona fallecida aparezca en el padrón, se puede avisar a la autoridad de mesa, se anotan esas observaciones y, con posterioridad a las elecciones, se tramitan los reclamos», informó la jefatura de Gabinete en un comunicado.

En ese marco, se recordó que el Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio de Interior nacional es quien le comunica a la Justicia Electoral las defunciones y los reclamos por errores en el padrón electoral se registraron hasta el 23 de agosto último.

Aunque desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) aseguran que la Justicia Electoral “no tiene atraso en la registración” de las defunciones, podría existir algún caso excepcional que no haya sido comunicado por algún registro civil al Renaper, o “un caso reciente que haya ocurrido con posterioridad a la generación e impresión de padrones”.

“De todos modos, puede ocurrir que una persona fallecida aparezca en el padrón, pero esto no significa que haya votado”, aseguraron.