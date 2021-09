VIDEO/Escracharon a Patricia Bullrich en Tierra del Fuego

La representante de la patria gorila, oligárquica y terrateniente de argentina, Patricia Bullrich, visita este jueves Ushuaia para reforzar la campaña de los candidatos de Juntos por el Cambio en la provincia y una organización política advirtió que le realizará un escrache por sus declaraciones sobre las Islas Malvinas.

A través de redes sociales, Fernando Esteche adelantó que sus «compañeros» le darán la «bienvenida» a la titular del PRO para «ponerle los puntos sobre la soberanía» de las islas.

«Patricia Bullrich es persona no grata en Tierra del Fuego. Las Malvinas no se negocian, son argentinas», dice un cartel con la cara de la ex ministra de Seguridad atravesada por una cruz roja.

La convocatoria a «escrachar» a la ex funcionaria de Mauricio Macri es impulsada por la Coordinadora de Trabajadores Desocupadxs, que forma parte de la agrupación Aníbal Verón a nivel nacional.

La titular del PRO irá a la provincia para acompañar a Héctor «Tito» Stefani y Dalila Nora, precandidatos a diputados nacionales por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En abril, durante una entrevista televisiva, Bullrich se refrió a las negociaciones del Gobierno con el laboratorio Pfizer cuando, al pasar, sugirió que, a cambio de las vacunas, se le «podrían haber dado las Islas Malvinas».

«Pfizer no pidió ni cambió de ley. Solo pidió un seguro de caución como a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió los hielos continentales, ni las Islas Malvinas, bueno, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”, fueron las declaraciones exactas de la ex ministra de Seguridad en una entrevista por LN+.

Las declaraciones de Bullrich se dieron en un contexto en donde el Poder Ejecutivo retomaba la negociación con el laboratorio para acceder a la vacuna contra el coronavirus que esa farmacéutica desarrolló junto a BioNtech.

La frase generó una fuerte polémica y se volvió viral al instante. El canciller Felipe Solá, Daniel Filmus y el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, fueron algunos de los funcionarios que salieron a repudiarla.

Tanto fue el malestar que provocó la dirigente opositora con sus dichos que debió rectificarse en sus redes.

«Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas», aclaró tras las repercusiones.