VIDEOS/ La Defensoría del Pueblo de la Provincia celebró sus 25 años de vida institucional

03.09.21 Este viernes, en el SUM de la Legislatura, se llevó a cabo el acto oficial conmemorativo del 25 Aniversario de la Defensoría del Pueblo de la provincia, presidido por su titular, Dr. Lionel Enrique Suárez, que contó con la presencia del vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, y ex defensores del pueblo, funcionarios y empleados de la institución. Las autoridades presentes, resaltaron el valor de este organismo, dentro de la organización democrática y participativa del Estado.

En la ocasión, durante el acto protocolar, el vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder, entregó al Dr. Lionel Suárez, la Declaración de Interés provincial el 25 aniversario de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se leyeron sendas salutaciones del Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora y de la Presidente Provisional del Senado, Dra. Claudia de Zamora, saludando a “quienes conforman esta Defensoría. Veinticinco años defendiendo los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los ciudadanos”.

Se entregaron placas de reconocimiento a los ex Defensores del Pueblo; Dr. Baldo Kofler (recibió el Cr Leónidas Bravo); Post Mortem, al Dr. David Beltrán (Mirta Bruchman e hijo); Enrique Hisse; Dr. Darío Alejandro Alarcón (2005-2009); Dr. Sergio Mario Guillet y Dra. Erica Leguizamón; Dr. Martín Díaz Achaval (2009-2016); Dr. Luis Horacio Santucho (Dr. Leandro Drube); Dr. Lionel Enrique Suárez (2017-2020), actualmente cumpliendo su segundo mandato. También se entregó una placa de reconocimiento post mortem, a familiares del empleado Walter Antonio Carabajal.

Dr. Carlos Silva Neder

En la oportunidad, el Dr. Carlos Silva Neder, dio la bienvenida y saludó con alegría “al personal todo de la Defensoría de la Provincia, que ponen su esfuerzo y dedicación para que la Defensoría sea un instituto del Estado que trasciende al gobierno”. Saludó a los ex defensores que “también dejaron su esfuerzo y dedicación para que el organismo tenga el reconocimiento que, muchos de sus pares de la Nación, expresaron con una mirada importante sobre esta institución”.

Silva Neder, transmitió el afectuoso saludo y el agradecimiento del Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora y de la Presidente Provisional, Dra. Claudia de Zamora, por el reconocimiento recibido en la oportunidad.

Dr. Lionel Suárez

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, cerró el acto con su alocución agradeciendo “a cada uno de los que transitaron por la vida de la institución, ex defensores y empleados, que se pusieron la camiseta de la misma. Este humilde reconocimiento era una deuda de la institución, para quienes transitaron por la misma, para los ex defensores y empleados. Y, con años de gestión, me permito subrayar que, los que la transitaron en su conducción, ninguno desconoció lo realizado por el anterior defensor. Al contrario, cada uno se montó en los aciertos del otro, reconoció los errores y realizó una ecuación, que se tradujo en una suma de acciones que, en 25 años, la sociedad no solo reconoce a esta institución de la democracia, sino que también, en el día de hoy, le reclame mayor participación y presencia”.

Subrayó que “el andar no es difícil, cuando desde el Gobierno de la Provincia, están abiertas las puertas y están atentos a los reclamos, que está atenta a sus acciones, para llevar soluciones en materia ambiental, derechos posesorios y de todos aquellos derechos de raigambre constitucional, que se deben hacer cumplir y respetar”.

Agregó que “este tiempo de pandemia, ha significado mayor esfuerzo, a la altura de los compromisos asumidos. Y esta institución democrática, debe estar por encima de las mezquindades partidarias, por ello el reconocimiento y la posibilidad de permitirnos este primer encuentro”.

Por otra parte, Suárez agradeció y felicitó “a todo el personal de la casa, que hace el encuentro a diario atendiendo a las personas que recurren a la Defensoría buscando una respuesta. A todos y cada uno de ellos, mi más entrañable abrazo y afecto”. ´

Asimismo, agradeció las palabras del Vicegobernador, de señalar el esfuerzo de estar también en el interior de la provincia, de manera permanente, con las Mesas de Atención Ciudadana, como polea de transmisión de los reclamos del interior, para que el Estado esté presente con inmediatez.

Por último, Suárez transmitió un cálido afecto a los familiares del empleado fallecido, Walter Antonio Carabajal, por su hombría de bien, su colaboración, con suficiencia y entrega permanente en las acciones del organismo.