Zamora: “Estoy muy agradecido a quienes nos han acompañado. Un voto de confianza de los santiagueños”

El gobernador brindó su discurso tras conocerse los resultados de estas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. A través de una conferencia de prensa, el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, brindó su discurso tras el amplio triunfo del Frente Cívico en Santiago del Estero en estas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Se han llevado a cabo unos comicios con muchos protocolos para cuidar nuestra salud. Pero ello no ha significado que con mucho fervor cívico y con mucho respeto y en forma pacífica, nuevamente un domingo, con la voluntad del pueblo sagrado en las urnas, hemos consolidado y hemos dado un paso más en la democracia y sobre todo en nuestra provincia, donde un 68 por ciento aproximadamente, o un poco más, de participación en las urnas, han demostrado la madurez en ese sentido, de la ciudadanía santiagueña, a la cual quiero felicitar”, señaló el gobernador.

“También quiero felicitar a todos los que han participado en esta contienda electoral. Hemos terminado las Primarias, Simultáneas y Obligatorias y también quiero felicitar dentro de ese resultado a dos partidos políticos que han competido: Juntos por el Cambio y Unidos por la Libertad, donde el Dr. Pérez Carletti y el Dr. Paván han resultado electos dentro de la democracia partidaria y mis felicitaciones para ellos”, indicó.

Por otra parte especificó que “a pocas mesas de finalizar el escrutinio, estarían prácticamente todas las fuerzas políticas superando el porcentaje de piso electoral necesario para poder participar en las elecciones generales que se van a llevar adelante el 14 de noviembre, lo cual también consolida la participación de las fuerzas políticas santiagueñas y un respaldo también a todas ellas por parte de quienes las han votado y eso va a ser muy bueno para que sigamos consolidando a partir de las elecciones generales, a lo cual quiero contarles que estamos ya publicando el decreto, tal como lo anunciamos hace varias semanas, también de la convocatoria para la elección de gobernador, vicegobernador, 40 diputados provinciales, más de 100 comisiones municipales y dos intendencias en la provincia, es decir nuestras elecciones provinciales. Pero también quiero decir que estoy muy agradecido a quienes nos han acompañado. Un voto nuevamente de confianza de los hermanos santiagueños en un momento muy difícil del país y de nuestra provincia, que como lo he dicho en varias oportunidades, ha generado a través de esta pandemia, consecuencias económicas, consecuencias sociales graves, consecuencias sanitarias, ha generado, obviamente en muchos sectores y personas prejuicios y por supuesto, por qué no también, un mal humor que también lo he repetido a lo largo de esta campaña”.

“En este contexto, el Frente Cívico por Santiago, de acuerdo a los guarismos que están oficialmente publicándose y a la proyección de las pocas mesas que quedan, estaría promediando o superando el 56 por ciento de los votos obtenidos, contra la segunda fuerza, que sumados sus dos candidatos, estarían en un 15 por ciento.

Podríamos decir que esto nos llena de inmensa alegría, porque significa que estamos, de repetirse el resultado luego en noviembre, reteniendo las tres bancas que estamos poniendo en juego y con ello, la representación de los hermanos santiagueños como lo viene haciendo el Frente Cívico en el Congreso de la Nación para defender los intereses de la provincia”, manifestó Zamora.

Seguidamente agradeció “a la voluntad del pueblo en las urnas, que nos ha vuelto a confiar el voto mayoritario, quiero decirles que lo más importante es que me compromete para redoblar los esfuerzos, me compromete para que mañana, como hasta ayer, nos vean trabajando desde la gestión de gobierno haciendo las cosas que hay que hacer, que todavía faltan por hacer y proyectando el futuro que los santiagueños nos merecemos en esta querida provincia. Tratando de unir a los hermanos santiagueños y más allá de la contienda electoral que comienza prácticamente a partir de mañana con la publicación y la convocatoria de ambas elecciones que van a estar en cronograma electoral, tanto las de diputados nacionales como la de gobernador, no vamos a dejar de trabajar un minuto para todos los hermanos santiagueños”

Finalmente agradeció “de todo corazón, por supuesto, en nombre mío y de todos los candidatos de la lista 501 del Frente Cívico por Santiago y por último permítanme también (…) agradecerles a todos los militantes, que algunos por ahí han venido y el respeto que han tenido por este protocolo, de tratar cada uno de volver a la casa después de trabajar políticamente, electoralmente, fiscalizando mesas y por supuesto, haciendo llegar la propuesta de nuestra fuerza política”. (Nuevo Diario)