Zamora habló del bono: «Somos previsibles y haremos lo que venimos haciendo»

Somos previsibles y haremos lo que venimos haciendo desde hace 12 años»; indicó anoche el gobernador, Dr. Gerardo Zamora al participar del Congreso Ordinario de la CGT Regional en el que se renovaron las autoridades de la cúpula sindiial.

En ese marco aludió al bono que seguramente será anunciado oportunamente en el marco de la Mesa de Diálogo y Trabajo con la CGT Regional Santiago del Estero.

«Lo seguiremos haciendo desde la Mesa de Diálogo. Somos previsibles, no hay sorpresas, sabemos que tenemos que dar respuesta para sortear los obstáculos económicos que nos agobian en las últimas épocas, bajo un país endeudado, la pandemia y que sea más difícil mantener los hogares. No dejamos de trabajar para sostener el empleo. El diálogo fue fructífero no sólo en términos de manejo financiero sino se hubiera dado que lo hecho sea pan para hoy y hambre para mañana. Empiezan a circular inerrogantes, preguntas. ‘¿Se reunirá la Mesa de Diálogo? ¿Habrá bono?’. Somos tan previsibles que hace doce años que lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Estamos saliendo de la pandemia y nos ayudará a reactivar las actividades, recuperar lo pérdido y generar mucho más que antes el desarrollo productivo que siga generando trabajo, entre todos».

