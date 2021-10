EL GOBERNADOR DR. GERARDO ZAMORA DEJÓ INAUGURADA LA 11° EDICION DE LA FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO

CCB Centro Cultural del Bicentenario. El Gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora, bajo el lema “Leer Sana” inauguró la 11° edición de la Feria del Libro de Santiago del Estero lo que significa un acontecimiento de gran magnitud para la cultura Santiagueña. Acompañaron la Presidenta Provisional del Senado, Dra. Claudia de Zamora, el Jefe de Ministros, Elías Suárez, ministras de educación Dra. Mariela Nassif y de salud Natividad Nassif, la directora ejecutiva del CCB, Prof. Cristina Campitelli y Subsecretario de Cultura de la provincia Lic. Juan Leguizamón.

Asistieron además, el Rector de la UNSE, Ing. Héctor Paz y el Rector de la UCSE, Ing. Luis Lucena.

Se desempeñara como presidenta honoraria de la Feria la Dra. María Mercedes Tenti.

Al comenzar el acto protocolar, el Jefe de Gabinete Elías Suárez destacó: «es oportuno agradecer a todos los que hicieron posible esta feria que es de gran de gran importancia y relevancia para nuestra sociedad, porque congrega el trabajo de nuestros escritores y personalidades de todas las disciplinas de la cultura santiagueña».

A su turno el gobernador Zamora resaltó la importancia de este acontecimiento que permite después de dos años «encontrarnos y disfrutar de esta maravillosa expresión cultural, cuyos protagonistas son los escritores, a quienes durante tres días la sociedad santiagueña podrá conocerlos y disfrutar».

Comentó que en este marco de la lectura: «hoy tuvimos la noticia de que han llegado a nuestra provincia 200.000 libros que están siendo distribuidos en los colegios y que tienen que ver con el Plan de Lectura Nacional, que se retoma después de 5 años».

Para concluir recordó: «al recorrer la feria, me encontré con ex profesoras y docentes que han marcado mi vida, así que imagínense la importancia de la educación en el hábito de la lectura. Quien me motivó en el hábito de la lectura fue mi madre, y es de vital importancia leer porque eso nos hace libres. Esta feria tiene espacios para todos los gustos y edades, que todas y todos los santiagueños se acerquen y disfruten de esta gran manifestación cultural».

Para el cierre del acto inaugural se entregaron distinciones a las siguientes personalidades destacadas de la cultura santiagueña:

-Dra. María Tenti, en estudios sociales para América Latina licenciada en historia, además presidenta de la 11 Feria Provincial del Libro.

-Ana Teresa Martínez, docente de la UNSE, investigadora del CONICET y Lic. en Filosofía.

-Prof. Ada Beatriz Medina, docente rural e investigadora.

-Juan Carlos Carabajal folclorista, cantautor, periodista y docente