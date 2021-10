Santoro: «Hay una lista enorme de situaciones crueles en la ciudad que pasan de largo irresueltas»

El primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, sostuvo hoy que hay «una lista enorme de situaciones crueles» que suceden en el distrito que «pasan de largo irresueltas», al analizar la marcha de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre.

«Podríamos hacer una lista enorme de situaciones crueles que pasan en la Ciudad de Buenos Aires y nadie las cuenta», afirmó Santoro en declaraciones a Radio 10, dijo que «es muy difícil que se instalen como problemas sociales» y manifestó que «esta es la explicación de que porqué los temas no se resuelven y pasan de largo».

En ese sentido, aseguró que «en esta ciudad pocos saben, o casi nadie, que el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) trabaja en la sede de la calle Uspallata», y expresó que «entonces, van con los reclamos a la Nación, a la casa Rosada; es increíble, muy raro, pero es así».

Santoro citó a modo de ejemplo el caso del policía que permanece desaparecido desde febrero de 2019, Arshak Karhanyan: «hace dos años y medio desapareció y a pesar de que el hecho salió en todos los medios, la Policía no lo busca, y no le han dado importancia al tema».

«Recién ahora el ministro de Seguridad (Marcelo D’Alessandro) recibió a la madre del policía, luego de que el presidente Alberto Fernández la recibiera», agregó.

En ese contexto, el candidato del Frente de Todos de CABA señaló que «así pasa con muchas cosas en la ciudad que no se le dan importancia» y sostuvo que «pasa con la venta de terrenos públicos para hacer emprendimientos privados, que son meganegocios de empresarios amigos de Rodríguez Larreta».

«Pasó con la compra de barbijos con sobreprecios, a 3.000 pesos caca uno en su momento, pasó con con la contratación de los hoteles de la hermana del jefe de Gobierno, pasa con las excepciones al Código Urbano, que por acuerdos con el Gobierno porteño pasa a construir de 40 a 400 el metro cuadrado», enumeró.

Asimismo, recordó que «con el subte, fue vergonzoso que hayan comprado coches con asbesto», o que «no hayan cumplido con el plan de expansión de la obra; todas cosas suceden, pero que no indignan».

Santoro opinó que, «a pesar de que el PRO gobierna desde hace 14 años en la ciudad, hay momentos, clicks en la vida», como aquellos en los que «las cosas cambian, y para que suceda se requiere un trabajo de concientización de parte de los sectores más lucidos de la sociedad».

«Se trata de construir las bases para un proyecto de ciudad alternativo», subrayó.

En ese sentido, sostuvo: «Acá estamos muy atrasados con todo lo que refiere a las necesidades de adaptación» para lo que son «las nuevas agendas de cambio climático».

En ese punto, destacó que «en las ciudades grandes, deben generar cambios acelerados en su forma de consumir energía y tratar de reconvertir residuos en energía verde», y «avanzar hacia formas de movilidad más sustentables».

«Esa es una agenda que no está en la ciudad hoy, no es prioritario», destacó y señaló que «acá se votó una ley para quemar basura, eso no se hace en ningún lugar del mundo, por suerte la paró la Justicia».

Por otra parte, puntualizó que en el distrito «el Frente de Todos está muy bien» y que «está muy bien conducido por Mariano Recalde, que es el presidente del PJ y el articulador de todo el Frente».