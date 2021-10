Tacañitas: EL GOBERNADOR ZAMORA INAUGURÓ VIVIENDAS, PLANTA DE AGUAS Y VISITÓ ESCUELA

En la mañana de este lunes, El gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora, acompañado por el Comisionado Municipal, Omar Majul, dejó inaugurado hoy en la localidad de Tacañitas, departamento Taboada, 9 viviendas sociales, 130 núcleos habitacionales y una planta potabilizadora que abastecerá a más de 370 familias urbanas.

En primera instancia el mandatario provincial, junto a su comitiva integrada por el vicegobernador Carlos Silva Neder y los ministros de Obras Públicas, Argentino Cambrini; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, de Educación Dra. Mariela Nassif y de la Producción Med. Vet. Miguel Madrille, realizó el corte de cinta en una vivienda social dónde los vecinos del lugar se acercaron a brindarle apoyo y agradecimiento.

Al dirigirse al público el gobernador Zamora manifestó: ”es una inmensa alegría dejar inauguradas estas viviendas producto del trabajo de organizaciones no gubernamentales y comunas que se esfuerzan para que muchas familias dejen sus viviendas precarias por un techo más digno. Además, este programa genera movimiento económico en el lugar porque trabajan los tabiqueros y corralones. Quiero agradecerles a todos por el esfuerzo y quiero comprometerlos a continuar con este programa que ya entregó más de 25 mil viviendas en todo el territorio provincial ”.

Seguidamente Zamora visitó el edificio de la Escuela N752 «Cristóbal S. Rivero» que fue remodelado y ampliado. Sobre ello anunció que el edificio escolar “va a ser inaugurado pronto, pero desde esta semana ya va estar funcionando con el equipamiento necesario, como tienen todas las escuelas de la provincia. Eso se llama igualdad educativa”.

Posteriormente, el Gobernador, dejó inaugurada una planta de agua. Antes de su mensaje, la academia de baile Amor y Danza, le entregó un obsequio y exhibió un cuadro folclórico.

El gobernador dio detalles de la obra habilitada: “esta planta viene a sustituir a una infraestructura que tenía 25 mil litros por día de producción y hoy tiene 50 mil litros por hora. En este tiempo hemos venido trabajando para sentar bases de infraestructura fundamental como energía eléctrica, agua, caminos y educación. Estamos comenzando con la obra del Hospital de Clínicas Universitario qué es el quinto en el país y esto no hubiera ocurrido si no tuviéramos la carrera de Medicina hace 5 años y tampoco hubiéramos tenido escuelas terciarias si no existieran los agrupamientos”.

Para concluir dijo: “Estamos saliendo de la pandemia, hay que vacunarse y cuidarnos entre todos.

Ahora comienza la vacunación de los chicos de 3 años, no tengan miedo. Vamos a salir juntos de esta pandemia.

Estamos en una provincia en la que se ha hecho mucho, falta por hacer, pero a partir de ahora comenzamos un desarrollo exponencial, como nunca antes ha tenido Santiago del Estero.