Alberto Fernández en el Día de la Militancia: «Queda mucho por hacer»

El presidente Alberto Fernández le habló a la multitud que se congregó este miércoles por el Día de la Militancia». «Una vez más hemos demostrado que no nos han vencido porque tenemos más fuerza que nunca», expresó.

El presidente Alberto Fernández fue el único orador en el masivo acto que tuvo lugar en la Plaza de Mayo en un nuevo Día de la Militancia. Ante la multitud que se movilizó para acompañar el relanzamiento de su gobierno tras las elecciones Legislativas y el inicio de la segunda etapa de su gestión, el mandatario pidió dar «inicio a esta segunda etapa y empecemos con fuerza a levantar lo que hay que levantar en la Argentina».

«No nos han vencido porque tenemos más ganas que nunca» advirtió y aseguró que tras dos años marcados por la pandemia de coronavirus «empieza a asomar un futuro mejor, ese horizonte ya empieza a verse en el crecimiento de la economía, la Argentina crecerá 9% este año».

El mandatario se comprometió a «terminar con el problema de la deuda» que dejó el gobierno de Mauricio Macri y a «enfrentar a los formadores de precios».

En ese punto aseguró que van «a controlarlos, y decirles basta, no podemos vivir en un país donde unos pocos ganen tanto mientras millones caen en la pobreza. Necesitamos que ese crecimiento le llegue a todo el pueblo».

Y señaló: «El primer objetivo es recuperar la economía de una vez y para siempre».

Fernández aseguró que convocará a todos los sectores al diálogo y deploró quienes, a pesar de valorar ante los micrófonos de la prensa el valor del diálogo, luego en los hechos concretos no solo lo evitan sino que lo boicotean abiertamente.

«Hay algunas políticas básicas que tenemos que construir entre todos y escucho lo que algunos me responden. Si (Mauricio) Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos haciendo negocios, no hay problema. Si (Javier) Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con sus compañeros que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado, nada tenemos que hablar con ellos», disparó el mandatario.

Y destacó en otros dirigentes de la oposición que «anida en muchos de ellos la vocación de hacer una Argentina para todos».

«Voy a hacerlo en dos años, porque la pandemia paralizó nuestras posibilidades de hacerlo desde el comienzo, pero vamos a hacerlo», prometió.