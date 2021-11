El empresario «Roro» Bitar fue detenido por grave intimidación pública

«Hay que prenderles fuego a todos los fiscales, jueces etc., etc., etc., de la provincia, y a los policías de alto rango. Voy a ir contra por cada uno de ellos y por los hijos de ellos», advirtió.

El empresario conocido como «Roro» Bitar fue detenido por orden de la Dra. Ana Cecilia Vittar, jueza de Control y Garantías para la Circunscripción Capital, y a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, que le imputó el delito de intimidación pública, siendo alojado en el Centro Único de Detenidos, donde esperará ser indagado.

La imputación y detención de Bitar se sustenta en las graves amenazas públicas que publicó en su muro de la red social Facebook, y se relaciona con la sustracción de 200 mil dólares y joyas valuadas en 300 mil de la misma moneda, que denunció haber sufrido desde su departamento situado en el capitalino barrio Alberdi, ilícito por el cual está detenida una pareja cordobesa.

Enfadado por la supuesta inacción judicial -según su criterio- manifestó su descontento sobre todo con el fiscal que investiga la causa, lo que hizo extensivo a otros integrantes del Ministerio Fiscal, jueces y jefes de alto rango de la Policía provincial.

«Hay que prenderles fuego a todos los fiscales, jueces etc., etc., etc., de la provincia, y a los policías de alto rango», insultando a estos con palabras muy ofensivas.