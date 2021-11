Última semana de campaña: candidatos cierran con actos y recorridas antes de elección clave para Alberto Fernández

Funcionarios y el propio Presidente recorren, en los últimos días previos a las elecciones, distritos claves. Habrá un acto masivo este jueves en el conurbano bonaerense, mientras se mira con atención lo que sucede en el interior del país. Nuevo spot de campaña con polarización.

El Gobierno enfrenta su última semana de campaña de cara a las Elecciones Legislativas 2021 que se celebrarán el próximo 14 de noviembre. En este marco, en Balcarce 50 pusieron a todos sus jugadores en la cancha, incluido el propio presidente Alberto Fernández, para seguir escuchando hasta último momento a los vecinos y vecinas. Así, la coalición de gobierno llega a las generales con una combinación de micromilitancia y encuentros mano a mano y un acto masivo que se celebrará el jueves a las 19 en el parque Néstor Kirchner, en la localidad de Merlo, y del que participarán todos los dirigentes del espacio, e incluso se espera la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante el fin de semana hubo visitas a la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón y donde el Frente de Todos terminó en las PASO 4 puntos por debajo de Juntos. «Después del resultado electoral, lo que más me preocupó fue escuchar a la gente. Dejé de leer los diarios y escuchar las radios, y me ocupé de escuchar a la gente porque la verdad es que me costó mucho entender el resultado electoral», dijo el Presidente en una entrevista que concedió a Télam.

En línea con esto último, Alberto Fernández recorrió el sábado la localidad de Quilmes junto a la intendenta local Mayra Mendoza. Ambos visitaron a una alumna del mandatario que vive en dicho municipio y una fábrica de botellas de vidrio local. El domingo, el Jefe de Estado estuvo en José C. Paz, el distrito que conduce Mario Ishii, junto a la primera candidata a diputada bonaerense, Victoria Tolosa Paz, donde presenciaron la largada de la quinta edición de la tradicional maratón local, al tiempo que saludaron y conversaron con los competidores y vecinos.

No obstante, el Gobierno mira atento también el interior bonaerense, que cosechó magros resultados en las PASO. Por este motivo, Tolosa Paz también estuvo en las ciudades de Bahía Blanca y Olavarría.

Este fin de semana salió además el nuevo spot de campaña del Frente de Todos, en el que el oficialismo polarizó con la oposición. En el video se pueden imágenes de diferentes dirigentes de Juntos por el Cambio, como el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y un mensaje que dice: “Votá, no volvamos para atrás. Es con Todos, Sí”.

Más allá de Buenos Aires, en el Gobierno también prestan atención a lo que sucede en las provincias que renuevan senadores. En ese sentido, la semana pasada Alberto Fernández y varios ministros, incluido el Jefe de Gabinete Juan Manzur, participaron de un encuentro de trabajo que congregó a intendentes, dirigentes y candidatos del Frente de Todos de Córdoba.

De sur del país se encargó el ministro de Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, quien visitó Río Negro y Neuquén y esta semana estará en Tierra del Fuego y Chubut.

Así las cosas, en el oficialismo están seguros de que el próximo domingo va a subir la participación electoral debido a que el escenario político y sanitario es distinto, y se ubicará en un porcentaje más acorde a los 73% y 75% históricos. De ese porcentaje que se incorporará en las generales, desde el Frente de Todos se muestran confiados en que una buena parte va a votar por la coalición, aunque no lo suficiente para dar la vuelta la elección. «Un escenario en donde no se amplíe la diferencia no es un mal resultado», aseguran.