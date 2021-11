Zavalía: “No hay otra alternativa el 14-N que votar al Dr. Gerardo Zamora”

“Aquel que me quiera interpretar mal, que me diga qué otra alternativa tiene la provincia? Para mi las otras alternativas son las del odio y el rencor, no de la grandeza de la provincia” afirmó el ex senador nacional. El Senador de la Nación (Mandato Cumplido), Dr. José Luis Zavalía, aludió a la reciente audiencia que sostuvo con el primer mandatario provincial, Dr. Gerardo Zamora.

fue categórico al señalar que "lo digo de corazón con total y absoluta sinceridad, no hay otra alternativa que, el domingo 14 de noviembre, votar por el amigo, Gerardo Zamora".

Consultado sobre su encuentro de amigos con el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora – quien lo acompañara en su gobierno de la intendencia de la Capital-, señaló que “para mi era un hermano menor, con mucho cariño y mucho afecto. Y, el Dr. Gerardo Zamora, siempre ha estado al pié del cañón y, hace 15 o 16 años, yo había perdido todo tipo contacto con él. Creo que para mi como para él, reencontrarnos realmente nuevamente, nos puso contentos, por haber recuperado esa amistad, que es lo que más vale en la vida. Porque la política, si bien es importante, cambia y, lo importante, es la amistad. Y esto es lo que hay que cuidar en la vida”.

Conmovido ponderó de Zamora “su amplitud y generosidad. Me asombró realmente. Y no porque necesitara de José Luis Zavalía, porque él (Dr. Gerardo Zamora) va ganando 5 o 7 elecciones sin mi participación en nada. O sea tiene sus propios kilates, su militancia”.

Por otra parte, en un mensaje político dirigido “a algunos amigos y amigas, y comprovincianos tienen que entender que, en el odio y en el rencor – que a todos nos pasa-, no se construye nada, al contrario se destruye. Noto en algunos que, ese odio, ese rencor, no lo superan”.

Agregó que “el Dr. Gerardo Zamora, me ha manifestado que va a convocar a muchos otros sectores políticos – piensen igual o de otra manera-, a todos los santiagueños, sean o no partidarios. Zamora, hoy es la única alternativa que tiene Santiago del Estero, y lo digo con total y absoluta sinceridad. Aquel que me quiera interpretar mal, que me diga qué otra alternativa tiene la provincia? Para mi las otras alternativas son las del odio y el rencor, no de la grandeza de la provincia”.

Advirtió Zavalía que “después del 14 noviembre, gane quien gane, la Argentina va a vivir momentos muy duros y difíciles. Hasta este momento, la situación en Santiago del Estero es altamente positiva. Casi en todos los aspectos, por lo que creo que es el momento de la unión, no del pensamiento único, de la uniformidad, porque no todos podemos pensar igual, incluso yo tengo mis diferencias de pensamiento con Gerardo. Dentro de las diferencias, tenemos que hacer el gran esfuerzo para que este domingo 14, Gerardo Zamora, gane estas elecciones muy bien. Tenemos que salir a golpear las puertas a hablar con nuestra familia, amigos y vecinos y decirles que es la única alternativa seria y responsable, que tiene Santiago del Estero”.

Insistió Zavalía que “lo digo de corazón, con total y absoluta sinceridad, no hay otra alternativa el domingo 14 de noviembre que votar al amigo, Dr. Gerardo Zamora”.-