Beneficiarios del conurbano Santiago-La Banda y zonas rurales

ZAMORA ENTREGÓ SOLUCIONES HABITACIONALES A ONCE FAMILIAS. El gobernador Gerardo Zamora cumplió este miércoles con el sueño de la casa propia a once familias de distintos barrios de ciudad Capital, La Banda y de zonas rurales, quienes accedieron a los beneficios del programa provincial de soluciones habitacionales.

El acto de entrega formal de las unidades construidas a través de organizaciones no gubernamentales se realizó en el domicilio de Ana Belén Giménez, del barrio Villa Borges, en ciudad Capital.

Acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, y el subsecretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín, el mandatario santiagueño realizó el corte de cintas de las viviendas que se suman a otras miles que ya fueron ejecutadas en toda la provincia.

Durante el breve acto se vivieron momentos emotivos, con grandes muestras de cariño de la familia beneficiaria y numerosos vecinos que expresaron su agradecimiento al gobernador, quien les dejó un afectuoso saludo de fin de año.