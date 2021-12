BOSQUES EMITIÓ RESOLUCIÓN DE VEDA TOTAL DE PECES

El Ministerio de Producción a través de la Dirección Gral. de Bosques y Fauna de la Provincia, informa que a partir del 13 de diciembre del corriente año hasta el 13 de enero del 2022, se ordenó mediante resolución, la veda total de todas las especies ictícolas.

En este sentido, la resolución solicitada por la Subdirección de Fauna, prohíbe la pesca y extracción de especies como Dorado, Bagre, Sábalo, Tararira y Boga, fundamentando que las condiciones meteorológicas impactaron en el ecosistema fluvial de la provincia, cuyo bajo caudal perjudica el hábitat de las especies mencionadas, dado que no encuentran un ambiente propicio para el desove. Dicha situación conduce a una sobreexplotación del recurso ictícola, y al incremento de pescadores furtivos que emplean métodos no convencionales de pesca como redes, yoyo, canastas, tramayos, etc.; sumado a que no se respeta cupo, ni tamaños establecidos en la Ley Prov. N°4.802 de “Protección a la Fauna Silvestre”.

Con el fin de preservar y mantener una población estable de peces de las especies Ictícolas en ríos y lagos de nuestra provincia, se exhorta a la población acatar esta medida y a denunciar a quienes la incumplan, al 4-218391, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 hs., o bien dirigirse a Independencia N°475, Ciudad Capital.