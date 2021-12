Discurso del Gobernador Zamora en su asunción

Sr Vice Gobernador, Sres Diputados, autoridades presentes, invitados especiales, pueblo de mi provincia

Hoy me toca estar aquí ante uds créanme que con una profunda emoción, ante la responsabilidad que me ha dado nuevamente el pueblo de mi provincia de ser su Gobernador, responsabilidad que honrare con todas mis fuerzas y mis convicciones.

Agradezco profundamente esa confianza depositada en mi persona, y en este proyecto político provincial de unidad de los santiagueños.

Muchas gracias a todos los que están presentes hoy, acompañándome en este día tan importante para mi, a mis colegas gobernadores del Norte Grande, al jefe de Gabinete de Ministros de la Nacion, al Ministro del Interior y otros funcionarios nacionales, con quienes además mantendremos mañana una reunión de nuestra agenda regional; a los representantes de las distintas instituciones públicas y privadas, de las camaras empresarias, de la cultura, del deporte, de la producción; a los representantes de los trabajadores, autoridades religiosas y a representantes de las distintas fuerzas políticas… y un agradecimiento muy especial a todos los militantes de nuestro espacio político…los que están aquí, los que están afuera con algarabía militante, y los miles de todos los rincones de la provincia, a los que les doy un abrazo desde lo más profundo de mi corazón, el que surge de ideales y convicciones compartidas…porque yo soy un militante político, como tal creo en la política como herramienta transformadora, y por eso, reitero una vez más, que creo también en la competencia política madura y respetuosa, que es la que hemos elegido y debemos seguir eligiendo los argentinos. Hoy precisamente, es un día que nos recuerda eso, en el que festejamos como cada 10 de Diciembre “La Restauración de la Democracia”; sabemos que solamente con ella, podremos construir una sociedad más igualitaria que permita a todos, desarrollar nuestra potencialidades, y vivir en paz en nuestro país. Con madures y con respeto, se fortalece la democracia y sus instituciones…y esto es algo que tiene un significado especial para el pueblo santiagueño, después de tantos quiebres institucionales que hemos soportado, sobre todo en las dos décadas anteriores, donde cada vez que tuvimos una intervención federal, fueron lamentables y fracasadas experiencias, que dejaron en peor situación a nuestra provincia, con la pesada tarea para los santiagueños de tener que rearmar todo de nuevo.

Hoy, a 201 años de auto determinarnos como pueblo, gracias a la gesta autonómica que asumieron hombres como Borges e Ibarra, seguramente con errores y con acierto, sabemos que no solo somos capaces de decidir por nosotros mismos, sino que además hemos demostrado en los últimos años, la consolidación de un camino, institucionalmente sólido, financieramente equilibrado, democráticamente fortalecido y con un estado más moderno, transparente y eficiente, donde las obras están a la vista, con actividades actividades productivas, comerciales e industriales creciendo, y modificando con ello una ecuación histórica, en la actividad económica general –esto aun en las condiciones adversas que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos- donde lógicamente, el mundo se ha visto convulsionado y seriamente afectado en todas sus estructuras.

Esto no quiere decir que estemos en el paraíso, ni mucho menos, soy consciente que falta más por hacer que lo que hemos concretado, pero nadie duda -y todos los indicadores así lo demuestran- que se está produciendo en forma sostenida, un crecimiento en todos los aspectos, algo que nos posiciona con bases firmes en el presente, para alentarnos a un desarrollo exponencial y sostenido en el futuro inmediato, y hacia eso vamos, no lo duden… hemos sentado las bases fundamentales en infraestructura básica (energéticas, hídricas y viales), incluyendo obras y mejoras para el turismo, el deporte, la cultura, la conectividad… hemos invertido recursos propios en viviendas como nunca en la historia, y en infrastructura para mejorar servicios esenciales como la salud, la seguridad y la educación…en esto último somos la provincia que más ha invertido en términos porcentuales de nuestro presupuesto en los últimos diez años, para avanzar hacia la igualdad educativa y lo que eso significa para nuestro futuro!!

A todo esto, siempre hemos sabido sumar, con un manejo responsable, cada inversión nacional realizada en beneficio de nuestra provincia…como no agradecer por ejemplo, las obras del acta de reparación histórica que impulsaramos con el Ex Presidente Nestor Kirchner, y las que continuara y acrecentara en sus presidencias la Dra Cristina Fernandez de Kirchner, o la reactivación de las obras nacionales que habían quedado paralizadas por desfinanciamiento, algo que volvió a ponerse en marcha el año pasado, cuando el Presidente Alberto Fernandez visito nuestra provincia… no puedo dejar de agradecer al gobierno nacional, por el impulso de los últimos meses para concretar importantes y necesarias obras viales, hídricas y de saneamiento. Somos un pueblo agradecido, y por lo tanto valoramos todo lo que sea beneficioso para nuestra provincia, con la misma fuerza que defenderemos siempre nuestro federalismo y los intereses de todos los santiagueños!!

Pero además, tenemos la tranquilidad de poder mostrar a quien sea, algo muy valioso en esta coyuntura económica: que todo lo que hemos realizado, ha sido sin endeudarnos ni en un solo peso, ni en un solo dólar. No tenemos deuda alguna, y con ello, nada que pueda condicionar el futuro de nuestra provincia. Sobre estas bases, avanzaremos ahora, más rápidamente que nunca, para concretar lo que falta por hacer, en función de romper definitivamente todas las asimetrías que aun tenemos a lo largo y ancho de nuestro extenso territorio, para generar progreso con posibilidades para todos hermanos santiagueños, en el lugar de sus raíces y de sus afectos… tenemos la posibilidad de hacerlo, debemos hacerlo, y vamos a hacerlo!!!

Por eso quiero expresarles que en esta nueva gestión, cuyo mandato inicio, con la experiencia que me da la continuidad de un proyecto político que comenzáramos allá por el 2005, proyecto político de unidad, que siempre tuvo una idea superadora de provincia, me permite avizorar un panorama de posibilidades, y voy a afrontar con fuerzas renovadas este desafío, para que logremos entre todos, acrecentar en forma exponencial las bases de un desarrollo económico y social…por ello, ratifico con la misma convicción de siempre, que debemos avanzar con espiritu superador, dejando de lado cualquier cuestión subalterna que pueda dividirnos hacia adentro y distraernos frente a cualquier contexto externo, y a todo aquello que pueda alejarnos de este objetivo fundamental.

Por ello, como siempre lo hice, pero con más fuerza que nunca, ratifico mi compromiso permanente, para asegurarles que la acciones que llevaremos adelante para lograr ese cometido y todos los pasos que demos, tendrán siempre como prioridad excluyente los intereses de nuestra provincia.

Soy consciente que no es un contexto de optimismo el que se vive en términos generales, por la realidad que nos rodea, partiendo de la situación económica en general, pasando por el asedio de la cuestión sanitaria que todavía subsiste, y la consecuente imprevisibilidad que viene caracterizando estos tiempos de pandemia. Todo ello nos obliga a ser mas que prudentes en la tarea de administrar, y eso es algo de lo que también pueden estar tranquilos todos los hermanos santiagueños, es lo que seguiremos haciendo siempre, con mucha responsabilidad.

Esa responsabilidad que nos ha permitido mantener nuestras cuentas fiscales equilibradas, y la eficiencia en el manejo de nuestros recursos, sin dejar de atender a todos los sectores de la economía, empezando por los más vulnerables, y nos ha permitido, todos estos años, incluso en estos últimos y muy difíciles, no caer en desequilibrios financieros, mientras fuimos cimentando las bases necesarias: invirtiendo en infraestructura básica, en la mejora de los servicios esenciales ,en un estado más eficiente y moderno, y en la expansión de muchas actividades productivas, que han comenzado a dar un perfil propio a la provincia, donde se sigue desarrollando la industria, el comercio, el turismo, y la expansión agrícola y ganadera, sin dejar de consolidar una identidad cultural propia y profunda… Todo eso está a la vista, como también sabemos que están a la vista, las muchas cosas que todavía faltan por hacer. Pero hemos invertido recursos, tiempo y decisión política en sentar las bases fundamentales, estamos más preparados que antes, y tenemos más herramientas para seguir construyendo sobre esos cimientos… por eso les digo a todos, de que vamos por todo eso que falta por hacer, para crecer y desarrollarnos como nunca… confiemos en nuestra fe inquebrantable y en nuestras propias fuerzas, para avanzar hacia el futuro, sin temor a invertir, a arriesgar, a construir y desarrollar nuestro porvenir, para esa provincia que dejaremos a las generaciones venideras, con ese orgullo que alguna vez nos quisieron desdibujar en nuestra historia no tan lejana, junto con el federalismo y nuestras esperanzas….algo que no lograron hacer quienes decían que éramos una de las provincias inviable; porque además, les guste o no les guste a algunos, también estamos construyendo este presente y nuestro futuro sobre las raíces profundas de esta tierra que entrego la sangre de sus hijos para el nacimiento de esta patria, nuestra independencia como nación y el federalismo como bandera irrenunciable!! Aquí estamos, de pie, sabiendo que tenemos la posibilidad –por encima de este momento de dificultades e incertidumbres- y también la capacidad, para levantar con altura indestructible el edificio del progreso más arriba y más fuerte que nunca!!… ese edificio, en el que estamos todos y que se llama Santiago del Estero!!

Hacia eso vamos, queridos comprovincianos estamos preparados para eso, pongamos manos a la obra, es el momento, para actuar, con más esperanza y convicción que nunca, sin dejar de mirar el horizonte, sin perder de vista el necesario camino de transformación y crecimiento. Para ello, vamos a duplicar la infraestructura para el desarrollo y la vamos a acompañar con un fuerte impulso a las actividades generadoras de empleo.

El desafío es avanzar hacia un desarrollo sustentable, sin descuidar a los sectores que más lo necesitan, porque existe un panorama inflacionario que afecta a todos, pero fundamentalmente a los más vulnerables, y por ello, sin dejar de apostar a que el país pueda salir rápidamente de esa situación- haremos todo lo necesario de nuestra parte- para que no quede al margen ningún sector social y productivo…Y allí estaremos entonces, orientando las acciones para transformar definitivamente a Santiago del Estero en una provincia auto sustentable, que permita el crecimiento de la actividad privada en todos sus niveles; alli estaremos, mas que nunca, usando todas las herramientas disponibles para lograr las condiciones necesarias, para incentivar la inversión, propiciar el clima de negocios, y el ámbito de previsilidad, para generar un desarrollo sostenido.

Esto va a incluir también, un fuerte apoyo a la economía del conocimiento, a los empredimientos e ideas con base tecnológica para valor agregado en origen, industrias 4.0, y todo lo relativo a proyectos económicamente viables, socialmente justos y sostenibles ambientalmente…sobre todo a los provenientes de los jóvenes con iniciativas innovadoras; y en ese sentido, ya hemos lanzado los primeros programas con apoyo financiero, porque ahí también tenemos una riqueza humana en términos generacionales que necesita todo nuestro apoyo, y es nuestra obligación hacerlo sin demora.

Toda una generación, en la que me incluyo, tenemos el mérito de algunos objetivos logrados, que no son menores por cierto, y que tienen que ver entre otras cosas, con la consolidación definitiva de la democracia, con la construcción colectiva de la paz social y la eliminación de viejas antinomias… pero hay una generación que nos sigue, y que nos empieza a superar, que es parte de un mundo más comunicado, sin tantas fronteras geográficas o culturales, donde ya no se ponen en duda o se soslayan temas como la cuestión de genero, la diversidad, la integración, las cuestiones ambientales, o la generación de riqueza a través del conocimiento… y este el tiempo para fortalecer esta impronta, poner en valor estas capacidades y avanzar bajo las premisas de una nueva realidad que nos empuja a todos, hacia allí vamos también sin dudas, hacia allí avanzaremos, conscientes de que estamos llamados a construir ese futuro, que nos incluye a todos en este desafío colectivo, de hacer realidad una provincia mejor, sin perder nuestra identidad y nuestros valores fundamentales.

Debemos entonces, orientar esfuerzos y acompañar a todas aquellas actividades productivas que puedan ser impulsoras también de ese desarrollo sustentable, el que debemos alcanzar junto con las metas que nos hemos propuesto en el Bicentenario de nuestra Autonomia, algo que se convierte entonces, en una nueva gesta, la de todos nuestros sueños -todavía por cumplir- y será allí entonces, donde las realizaciones de cada uno de nosotros -que siempre nos trascienden por más simples parezcan- servirán a las generaciones futuras, si es que todos tenemos el mismo objetivo colectivo.

En definitiva eso somos, porque somos mucho más de lo que hacemos y vivimos en este presente… somos Santiago del Estero, somos la historia y el futuro que nos convoca bajo una misma identidad, la que se encuentra en lo más profundo de nuestros corazones, y nos da la tranquilidad de saber que nada estará por encima de nuestras fuerzas, porque somos ese pueblo sencillo y hospitalario, de gente respetuosa, culta y trabajadora, que estamos demostrando nuestra capacidad para lograr cosas que antes parecían casi imposibles, y con la humildad que nos caracteriza, estoy seguro que podemos definitivamente lograr, lo que nos propongamos!!!

Por último, quiero expresar a todos los hermanos comprovincianos, que el voto de confianza que se me ha otorgado para gobernar nuevamente los destinos de la provincia, es una responsabilidad que me honra y enorgullece, y la llevare adelante con todas mis fuerzas, bajo la más profunda convicción y el compromiso inquebrantable de trabajar sin descanso, buscando siempre la unidad de los santiagueños, para lograr todas nuestras metas.

Ruego a Dios, me dé la capacidad necesaria para servir con humildad y transparencia a los anhelos colectivos de nuestra amada provincia, para ello pondré todo mi esfuerzo, convocando sin distinciones a construir ese camino seguro, que nos lleve definitivamente hacia ese horizonte en común, lleno de grandeza, felicidad y posibilidades para todos los santiagueños!!

Que Dios nos acompañe y nos ilumine siempre!!

Muchas Gracias!!!!