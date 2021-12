El IPVU informó cómo continurán los trámites para las adjudicaciones de viviendas

El Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) informa a los preseleccionados que serán oportunamente notificados a los fines de continuar con la tramitación de la adjudicación de acuerdo al programa de entrega que el IPVU lleva a cabo.

Cabe aclarar que el IPVU se encuentra trabajando en próximos sorteos de viviendas por lo que se aconseja a todos aquellos grupos familiares que no se encuentren preseleccionados en los listados publicados, mantener actualizada la Declaración Jurada (ingresos, domicilio, modificaciones en el grupo familiar, etc.) para participar de todos los procesos de adjudicación de viviendas.

Asimismo, se recuerda que todos los trámites administrativos son estrictamente personales y no se admiten gestores ni intermediarios.