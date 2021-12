HCD realizó un homenaje “post mortem” a Silvia Sayago

Este martes, se llevó a cabo la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital, presidido por su titular, Humberto Eduardo Santillán, con la presencia de 10 ediles. Los concejales, rindieron un emotivo homenaje a la memoria de la fallecida ex diputada nacional, Silvia Sayago. Asimismo, entregaron pergamino de reconocimiento y plaqueta de cargo, al ex edil y actual diputado provincial oficialista, Lelio Manzanarez. Fueron puestos en sus cargos nuevas autoridades del cuerpo, cubriéndose los cargos de vicepresidente primero y vicepresidente segundo, respectivamente.

En el inicio de la última sesión ordinaria, se tributó un emotivo homenaje “post mortem” a la ex diputada nacional fallecida, Silvia Sayago, oportunidad en la que presidencia y representantes de todas las bancadas, entregaron un reconocimiento a familiares de la extinta dirigente radical, ex concejal, ex diputada provincial y legisladora nacional.

En la oportunidad, Santillán en nombre del cuerpo que “representamos a los vecinos de la ciudad entregamos más que un reconocimiento, un recuerdo sobre el paso que dio por esta casa, Silvia Sayago”. Recordó, como amigo personal de Silvia Sayago, que “por allá del inicio de la democracia, en 1983, desde la UCR, participamos de internas, cada uno trabajando por su sector, habiendo trabajado en el barrio Cáceres. En el proceso electoral general, siempre nos encontró militando juntos en el radicalismo, que lo vivimos, lo disfrutamos y lo sufrimos”.

Indicó que “fue difícil trabajar muchos años desde la minoría, sosteniendo con coherencia con perseverancia y convicción las ideas que teníamos y eso fue un aprendizaje que nos sirve para comprender a respetar los disensos y buscar coincidencias para trabajar por el bien común”.

Además, relató hasta vivencias familiares compartidas “en una relación que trascendía la política y, cada uno, en los últimos tiempos, desde las distintas áreas en las que trabajamos, aunque no nos veíamos, siempre estábamos trabajando para lo mismo”.

Relató, lo que define su personalidad, su militancia, su compañerismo, su solidaridad y su generosidad, es que siempre estuvo atenta y se interesaba por los problemas de los demás, procuraba el bienestar de amigos, colaboradores, dirigentes y los vecinos que recurrían a ella.

Subrayó Santillán que “se nos fue una militante comprometida con lo que creía, que hizo del trabajo en la UCR, una forma de vida, como muchos que asumimos el desafío, con pertenencia, con convicción y compromiso. Se transformó en un estilo de vida, tratando de sostener una conducta, con lo que coincido, que es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace”.

Agregó que “el mejor homenaje que podemos tributarle a Silvia es recordarla como una militante, que tenía una decisión de trabajar siempre por los demás, y que estuvo siempre al pie del cañón, defendiendo los principios de la UCR y de lo que consideraba su causa”.

Por último, recordó la trayectoria de Sayago, por el Concejo Deliberante, en cuatro oportunidades, como legisladora provincial y juró como diputada nacional que “no pudo disfrutar esa etapa, y vamos a hacer de ella un recuerdo permanente, como así también muchos correligionarios nos dejaron y, la verdad es que estamos golpeados. Así las cosas, tenemos que seguir trabajando, fundamentalmente, por nuestras convicciones”.

Por último, en representación de la familia, Karina Sayago, emocionada agradeció la recepción, el reconocimiento, como así el cariño y el acompañamiento de amigos, dirigentes y vecinos. Ratificó las palabras de Santillán, sobre la personalidad de Silvia Sayago que “siempre estaba pendiente del otro”. Así también relató que, el día que juró como legisladora nacional, Silvia Sayago, lo vivió muy feliz, era una etapa nueva en su vida pero, lamentablemente, se fue de este mundo. Sus hijos la vamos a extrañar muchísimo”.





Lelio Manzanarez

Acto seguido, en un clima emotivo, se concretó el acto de entrega de pergamino y plaqueta de cargo, al actual diputado provincial, Lelio Manzanarez, ex jefe de la bancada del Frente Cívico.

En la ocasión, el presidente del cuerpo, Humberto Santillán, hizo uso de la palabra quien dio la bienvenida al ex edil capitalino. “Quedamos en deuda vez pasada, por falta de tiempo, y ya que has estado en esta casa, te has ganado el afecto de empleados, funcionarios y ediles, por lo que queríamos entregarte estos recuerdos”.

Los concejales, Marisa Pérez Nazar y Carlos Basualdo, le entregaron al ex edil, un pergamino y la plaqueta de bronce de la banca que ocupó.







Manzanarez, agradeció el acto, y ponderó que “en la vida debemos ser agradecidos”. Fue oportunidad para el legislador, para agradecer a su familia – por darle las herramientas para militar en la política, en la UCR-, y extendió también su agradecimiento al ex intendente fallecido, Lito Infante, y al gobernador, Gerardo Zamora, por haberle dado la oportunidad de poder ejercer la función legislativa, a pesar de su corta edad. También agradeció el acompañamiento de la intendente, Ingeniera Norma Fuentes.

Asimismo, agradeció a todos los ediles, de las distintas bancadas, que formaron parte de su vida, en el desempeño de la función legislativa municipal, recordando también a personal de la casa, por la disposición, el cariño y el respeto.

Asunción de nuevas autoridades

En ocasión del cierre del año legislativo municipal 2021, secretaría general informó del ingreso de la nota de renuncia a la vicepresidente segunda del Concejo Deliberante, a cargo de la profesora Sofía Dolores Ramírez. La misma, fue puesta consideración del cuerpo que la aprobó por unanimidad. A los efectos de cubrir las vacantes, de vicepresidente primero y segundo, se puso a consideración de los ediles la cobertura de los mismos para dar un marco de previsibilidad a la gestión.

El Frente Cívico, propuso a la vicepresidencia primera a Sofía Dolores Ramírez, que, al momento de la votación nominal logró 7 votos afirmativos, para que ocupar el cargo que dejara vacante el ex concejal, Lelio Manzanarez. Acto seguido prestó el juramento de estilo ante presidencia.

Para el cargo de vicepresidente segundo del cuerpo, el Frente Cívico mocionó al edil, Mario Alberto Nazer, que, al momento de la votación nominal obtuvo 9 votos por la afirmativa. Acto seguido, presidencia tomó el juramento de estilo al edil designado.

La resolución sancionada por el cuerpo indica: Se designa en el cargo de Vicepresidente 1º del Honorable Concejo Deliberante, a partir del día 21 de Diciembre del año en curso y hasta el 31 de Octubre de 2.022, a la Concejala, Sofía Dolores Ramírez.

Asimismo, designa en el cargo de Vicepresidente 2º del Honorable Concejo Deliberante, a partir del día 21de Diciembre del año en curso y hasta el 31 de Octubre de 2.022, al Concejal, Mario Alberto Nazer.





Reinicio

En el reinicio de las deliberaciones, se sancionó sobre tablas la Ordenanza por la que “se declara de Interés Municipal y Cultural la “51° EDICIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA CHACARERA” a llevarse a cabo los días 1 y 2 de Enero de 2.022, en las instalaciones de Plaza Añoranzas”. Se entregará copia de la presente Ordenanza a los organizadores del evento.

Mismo trámite tuvo la Ordenanza por la cual “se declara Interés Municipal el “2º FESTIVAL DE TANGO RUMORES DE MILONGA” a llevarse a cabo los días 6, 7 y 8 de Enero de 2.022”. Se entregará copia fiel de la Ordenanza a los organizadores del evento.

Sanciones

Con despacho de comisión, se sancionó la Ordenanza por la que “se cede, en forma definitiva, a la BIBLIOTECA POPULAR “Dr. ORESTES DI LULLO”, el predio identificado como Lote 1 de la Manzana 22, y cuyas medidas son: 17,60 sobre calle Marcelo Roger; 33,60 sobre calle San Cayetano y 37,34 sobre calle Santa Rosa, haciendo ello una superficie total de 290,86 m2 en el barrio Santa Lucia sector SMATA”.

Se establece que “el predio cedido será destinado a la construcción de un anexo de la Institución enunciada en el artículo precedente, destino este que no podrá ser alterado ni tampoco arrendado total o parcialmente, caso contrario procederá la caducidad de la presente cesión”.

También “se establece como condición resolutoria que si en el plazo de un (1) año a partir de la firma de la presente Ordenanza, no estuviera prestando los servicios para los cuales fue cedido el predio volverá al patrimonio municipal”.

Se indica que “previo al inicio de la obra, la documentación técnica deberá estar aprobada por las dependencias municipales competentes”.

Se sancionó la Ordenanza por la que “se felicita al plantel de INDEPENDIENTE B.B.C., categoría U-19, por haberse consagrado campeón del torneo denominado “Copa de Oro” organizado por la Asociación Capitalina de Básquetbol”. Se hará entrega de copia de Ordenanza y plaqueta recordatoria al titular de la institución deportiva.

Resoluciones sancionadas

El cuerpo deliberativo municipal sancionó las siguientes resoluciones.

Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área pertinente proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria, para realizar un operativo integral en el barrio Primera Junta, con las siguientes tareas: Erradicación de mini basurales; Mantenimiento de calles; Reparación y/o reposición de luminarias; Intimación a vecinos que arrojen aguas servidas en la vía pública.

Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área pertinente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria, para la colocación de luminarias en calle Carranza, entre Avenida Roca Norte y Posta de Yatasto y, calle Juana Manuela Gorriti, entre Granadero Baigorria y General Taboada del barrio Juan XXIII de la ciudad Capital.

Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área pertinente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para el trabajo de bacheo y/o reparación del pavimento sobre calle Entre Ríos, entre San Martín y Pedro León Gallo del barrio Centro.

Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área pertinente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la colocación de un semáforo en la intersección de calles Castiglione y Tomas Edison del barrio Cabildo.