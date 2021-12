Oficialismo hace movimiento sobre Bienes Personales y pone a la oposición ante nuevo dilema

El Frente de Todos presentó una contrapropuesta que sube el mínimo no imponible de $2 millones a $6 millones, como la iniciativa del Senado, pero bloquea el aumento de la “casa-habitación” en $18 millones. Además, sube alícuota al 1,5% para patrimonios que superen los $100 millones.

Tras el frustrado debate sobre el Presupuesto 2022, el oficialismo buscará dividir a la oposición durante el debate de la iniciativa sobre Bienes Personales. El texto viene del Senado y se analizará a las 13 de hoy en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, para ir luego a una sesión especial en búsqueda de la sanción de la ley.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara alta a fines de octubre pasado por impulso del kirchnerismo -en clave electoral- y con acompañamiento unánime. Luego, el Frente de Todos se negó a tratarlo en Diputados y la oposición logró, en medio de la disputa por la ley de gastos 2022, forzar un emplazamiento para que la Comisión de Presupuesto se reúna este mediodía y analice el tema.

Las fuerzas antikirchneristas solicitaron también una sesión especial con dicha iniciativa como única cuestión, y deberán ratificar ahora el movimiento a la hora de buscar los votos. Rápido de reflejos, el Frente de Todos presentó una contrapropuesta que tiene algunas diferencias significativas respecto a lo tratado por el Senado, cuyo impulsor fue el exlegislador oficialista Carlos Caserio.

El proyecto de la Cámara alta marca que los mínimos subirán de $2 millones a $6 millones y, para la “casa-habitación”, pasarán de $18 millones a $30 millones. Además, el texto establece una cláusula para actualizar dichas cifras en base al índice de precios mayorista. Los valores fueron “pisados” en el recinto por el Gobierno -vía Economía-, ya que durante su debate en comisión, las mismas llegaron a ser de $8 millones y $50 millones.

Ayer, el kirchnerismo deslizó que propondrá modificaciones al texto que el mismo oficialismo apoyó en el Senado: ratificar los $6 millones, pero bloquear los $18 millones para la “casa-habitación”. También demandará que los patrimonios que superen los $100 millones abonen una alícuota de 1,5%. En la actualidad, la máxima es de 1,25% para bienes que superen los $18 millones.

Bajo este escenario volverán a reunirse los legisladores. En la previa, la oposición confió a Ámbito que el paso del Frente de Todos servirá como presión extra a los gobernadores de todas las fuerzas por la mayor recaudación que tendría el Gobierno y, por ende, las provincias, ya que se trata de un impuesto coparticipable.

De hecho, el siempre serio Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advirtió en un informe que, con la ley que vino de la Cámara alta, “los $18.585 millones que pierden las provincias no se distribuyen de manera homogénea entre ellas”. En esa línea, agregó: “Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las provincias más perjudicadas ya que concentran el 24,3%, 9,5% y 9,3% de las perdidas respectivamente. Esto está, lógicamente, relacionado a la distribución secundaria de la coparticipación (distribución entre provincias) pero también a las diferencias entre aquellas provincias que transfirieron sus Cajas jubilatorias y aquellas que no lo hicieron”.

Un sondeo realizado anoche por este diario mostró a los principales interbloques de la oposición -Juntos por el Cambio, federales, liberales- de acuerdo en avanzar con la iniciativa del Senado, aunque la lupa estará puesta en los legisladores que se abstengan, ausenten y también en cuántos sentará del otro lado el kirchnerismo.

Otra opción que veían viable algunos macristas, ante un eventual escenario adverso y la imposición de un dictamen oficialista, es la votación en general del proyecto y diferencias durante la discusión en particular de la iniciativa.

En otros despachos no preveían ese panorama. “Seremos de diferentes espacios y no nos interesa mostrarnos todos unidos porque no compartimos muchísimas cosas, pero la mayoría se expresó el otro día y pidió por la ley que vino del Senado. No tenemos que perder tiempo y debemos avanzar. ¿Quién me asegura el supuesto compromismo del cristinismo para tratar las modificaciones la semana próxima en la Cámara alta? ¿Y si después de esos cambios no se debate nada y queda todo sin actualizarse?”, se preguntaban al cierre de esta edición.

Lo más curioso de los últimos días es que el propio Presidente, Alberto Fernández, se quejó por esta ley cuando, en realidad, fue su espacio político quien la activó en el Senado.

Reclamo

El diputado radical -de Evolución”- Martín Tetaz, aseguró en redes sociales que “el mismo kirchnerismo que promovió y aprobó en el Senado la actualización del mínimo no imponible de Bienes Personales ahora se arrepiente si el bien en cuestión es tu casa (quiere que pagues más) y quiere aprovechar para subir alícuotas”.

Alquileres

Tetaz aprovechó la puja por Bienes Personales para anunciar la presentación de un proyecto para modificar la polémica ley de alquileres impulsada durante el macrismo para dar más libertad a la hora de pactar el plazo y el ajuste de los contratos. Difícil que el oficialismo acompañe.