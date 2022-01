12E- Covid 19 en SdE: 2300 casos positivos

📊🦠#COVID19 REPORTE DIARIO 12/01/2022

El día 12 de enero de 2022 en la Provincia de Santiago del Estero:

📍 Se recuperaron doscientos veintisiete (227) casos, por lo que son ochenta y un mil ciento noventa y nueve (81.199) los casos recuperados en la provincia.

📍 No se notificaron personas fallecidas con diagnóstico de COVID-19 activo.

📍 Hay un total de mil ochenta y cuatro (1.084) personas positivas fallecidas en la provincia.

📍 Se procesaron un total de cuatro mil cuatrocientas treinta y cuatro (4434) muestras.

📍Se confirmaron dos mil trescientos (2.300) casos positivos de COVID -19 en la provincia, Capital-Banda (1479) e interior de la provincia (821): Abra Grande 3; Amama 1; Antaje 4; Añatuya 43; Ardiles 2; Arraga 3; Bajo las Piedras 1; Bandera 15; Bandera Bajada 9; Beltran 26; Brea Pozo 9; Campo Gallo 18; Campo Nuevo 1; Cañada de la Costa 1; Cañada del Monte 1; Caspi Corral 3; Chañar Pozo 1; Chañar Pozo de arriba 1; Chañar Pozo del Medio 1; Clodomira 27; Colonia Dora 6; Colonia El Simbolar 2; Colonia Maria Luisa 2; Colonia Pinto 1; Colonia Tinco 1; Doña Luisa 1; El Alambrado 1; El Cercado 1; El Dean 1; El Mojon 1; El Parana 1; El Pinto 1; El Pirucho 1; El Polear 1; El Puestito 1; Estacion Atamisqui 3; Estacion Simbolar 1; Estacion Taboada 3; Fernández 60; Forres 2; Frias 14; Garza 9; Gran Porvenir 1; Guampacha 5; Guanaco Sombriana 1; Guardia Escolta 1; Icaño 5; Isla Verde 1; Km 88 1; La Abrita 1; La Aguada 3; La Cañada 5; La Curva 2; La Invernada 4; La Noria 1; La Nueva Donosa 1; La Paludica 1; Laprida 6; Las Juntas 1; Lavalle 8; Lilo Viejo 1; Loreto 38; Loro Huasi 2; Los Acosta 1; Los Alerces 1; Los Banegas 1; Los Cardozos 2; Los Juries 2; Los Nuñez 1; Los Pereyra 1; Los Quiroga 2; Los Ralos 1; Los Romanos 1; Los Telares 1; Malbran 3; Malota 1; Mansupa 2; Maquito 2; Medellin 3; Monte Quemado 6; Nueva Esperanza 22; Nueva Francia 7; Palo Borracho 1; Pampa de los Guanacos 5; Pampa Muyoj 1; Pinto 1; Pozo Hondo 7; Pozo Guaschi 1; Puesto de Diaz 1; Puesto de Juanes 1; Puesto del Medio 1; Quebracho Coto 1; Quimili 2; Real Sayana 9; Sabagasta 1; Sachayoj 1; Saladillo 1; San Agustin 1; San Antonio 1; San Jose 1; San Pablo 1; San Pedro 5; San Pedro de Guasayan 6; Santa Ana 1; Santa Catalina 1; Santa Maria 4; Santos Lugares 10; Sauce Bajada 1; Sauce Solo 2; Selva 3; Señora Pujio 1; Sinchi Caña 1; Sol de Julio 8; Sumampa 42; Suncho Corral 18; Suri Yacu 1; Tajamar 1; Tasigasta 1; Termas 162; Tintina 18; Tomas Young 1; Upianita 1; Vaca Huañuna 3; Villa Atamisqui 24; Villa Brana 1; Villa Figueroa 1; Villa La Punta 2; Villa Nueva 1; Villa Ojo de Agua 2; Villa Salavina 8; Villa Zanjon 11; Vilmer 2; Vinara 2; Vuelta de la Barranca 5

📍 Permanecen activos quince mil novecientos dos (15.902) casos en la provincia.

📍 El total de casos positivos acumulados es de noventa y nueve mil setecientos dos (99.702)

📍 Se descartaron dos mil ciento treinta y cuatro (2.134) casos el día de hoy, por lo que hay trescientos treinta y dos mil novecientos noventa y siete (332.997) casos descartados a la fecha.

⚠️Importante: La diferencia de casos acumulados, y difundidos en el informe nacional, obedece a diferentes horarios de carga, y a santiagueños que residen en otras provincias pero que no tienen realizado el cambio de domicilio legal en su DNI. Se ha solicitado el correspondiente pedido de reclasificación de los casos excedentes cargados para nuestra provincia.

✅ TODAS las personas notificadas como positivas de COVID y sus contactos estrechos convivientes, que cuentan con su esquema completo de vacunación para COVID, DEBEN realizar AISLAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO de 7 días.

✅ TODAS las personas que son contactos estrechos NO convivientes, que cuentan con su esquema completo de vacunación para COVID, DEBEN realizar AISLAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO de 5 días.

✅ TODAS las personas notificadas como positivo de COVID y los contactos estrechos que NO estén vacunados o tengan su esquema incompleto de vacuna contra COVID, DEBEN realizar AISLAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO de 10 días.

✅ Durante el aislamiento sanitario las personas no pueden salir de su hogar ni recibir visitas y deben cumplir con las medidas de prevención indicadas por las autoridades sanitarias.

✅ Ante la presencia de fiebre mayor o igual a 37,5 ° y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, además de falta de gusto y olfato de reciente aparición, y también cefalea, diarrea y / o vómitos o al haber estado en contacto con un caso confirmado, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud contactándose con su centro de salud más cercano o comunicándose al 107 y evite el contacto social

✅ También se recuerda que se realiza el hisopado a las personas con síntomas compatibles de COVID-19

✅ Recordemos continuar respetando las medidas de uso de barbijo, distancia física, ventilar los ambientes y lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón.

✅Respetar todos los protocolos vigentes y cumplir con el esquema de vacunación contra COVID

La única herramienta que tenemos es la prevención.

Sigamoscuidándonos