27E-Covid 19 Santiago del Estero: 301 casos positivos y 5 fallecimientos

El día 27 de enero de 2022 en la Provincia de Santiago del Estero: Se recuperaron mil ochocientos sesenta y uno (1.861) casos, por lo que son ciento siete mil cuarenta y cuatro (107.044) los casos recuperados en la provincia.

Se notificó el fallecimiento de cinco (5) personas con diagnóstico de COVID-19 activo. Un hombre de 78 años con comorbilidades y una mujer de 80 años, internados en el sector privado. Una mujer de 27 años con comorbilidades, una mujer de 46 años con comorbilidades, un hombre de 58 años, internados en el sector público.

Hay un total de mil ciento cuarenta y ocho (1.148) personas positivas fallecidas en la provincia.

Se procesaron un total de mil treinta y nueve (1.039) muestras.

Se confirmaron trescientos un (301) casos positivos de COVID -19 en la provincia, Capital-Banda (205) e interior de la provincia (96): Añatuya 2; Bandera 2; Bandera Bajada 2; Brea Pozo 2; Clodomira 4; Colonia Tinco 1; El Bobadal 2; El Mojoncito 1; Estación Taboada 1; Fernández 1;Forres 1; Frías 7; Huyamampa 1; Jumial Grande 1; La Cañada 1; La Loma 1; La Negrita 1; La Reserva 1; Laprida 1; Las Tinajas 1; Lavalle 2; Los Mojones 1; Los Juries 1; Los Ralos 1; Los Telares 1; Mansupa 1; Medellin 1; Monte Quemado 11; Nueva Esperanza 2; Nueva Francia 1; Pampa de los Guanacos 2; Pinto 3; Pozo Hondo 4; Quimili 3; San Vicente 1; Sol de Julio 1; Sumampa 2; Termas 14; Tio Pozo 1; Totorilla 1; Vaca Huañuna 1; Villa Atamisqui 1; Villa La Punta 2; Villa Robles 2; Villa Zanjon 2.

Permanecen activos cuatro mil sesenta y ocho (4.068) casos en la provincia.

El total de casos positivos acumulados es de ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta y ocho (114.458)

Se descartaron setecientos treinta y ocho (738) casos el día de hoy, por lo que hay trescientos cincuenta mil ochocientos noventa y uno (350.891) casos descartados a la fecha.

Importante: La diferencia de casos acumulados, y difundidos en el informe nacional, obedece a diferentes horarios de carga, y a santiagueños que residen en otras provincias pero que no tienen realizado el cambio de domicilio legal en su DNI. Se ha solicitado el correspondiente pedido de reclasificación de los casos excedentes cargados para nuestra provincia.

TODAS las personas notificadas como positivas de COVID y sus contactos estrechos convivientes, que cuentan con su esquema completo de vacunación para COVID, DEBEN realizar AISLAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO de 7 días.

TODAS las personas que son contactos estrechos NO convivientes, que cuentan con su esquema completo de vacunación para COVID, DEBEN realizar AISLAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO de 5 días.

TODAS las personas notificadas como positivo de COVID y los contactos estrechos que NO estén vacunados o tengan su esquema incompleto de vacuna contra COVID, DEBEN realizar AISLAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO de 10 días.

Durante el aislamiento sanitario las personas no pueden salir de su hogar ni recibir visitas y deben cumplir con las medidas de prevención indicadas por las autoridades sanitarias.

Ante la presencia de fiebre mayor o igual a 37,5 ° y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, además de falta de gusto y olfato de reciente aparición, y también cefalea, diarrea y / o vómitos o al haber estado en contacto con un caso confirmado, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud contactándose con su centro de salud más cercano o comunicándose al 107 y evite el contacto social

También se recuerda que se realiza el hisopado a las personas con síntomas compatibles de COVID-19

Recordemos continuar respetando las medidas de uso de barbijo, distancia física, ventilar los ambientes y lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón.

Respetar todos los protocolos vigentes y cumplir con el esquema de vacunación contra COVID

La única herramienta que tenemos es la prevención.

Sigamoscuidándonos