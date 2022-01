Alberto Fernández: «Nunca vi que a alguien lo detengan para que no venda sus bienes, eso le pasó a Cristóbal López y Fabián De Sousa»

El presidente, Alberto Fernández se refirió a la persecución que vivieron los accionistas del grupo Indalo durante el gobierno de Mauricio Macri. “Nunca vi en mi vida que alguien lo detengan para que no venda sus bienes”, definió el jefe e Estado y completó: “Eso fue lo que hicieron con Cristóbal López y Fabián De Sousa”.

«El abuso que se hizo de la prisión preventiva y de la asociación ilícita en los cuatro años del gobierno anterior ha sido increíble”, explicó Alberto Fernández al explicar el modus operandi la de mesa judicial del gobierno de Cambiemos. “Acá hay gente que pasó años y años con prisión preventiva. Se detuvo a gente para que no venda sus bienes”, insistió para luego referirse a los accionistas mayoritarios del Grupo Indalo.

Sobre el funcionamiento de la justicia, reflexionó que “hay medidas cautelares para que la gente no se escape, como la prisión preventiva, y hay medidas cautelares como el embargo o la inhibición general. Son remedios procesales que existen, pero cuando uno cuenta que esto pasó en Argentina, profesores de derecho procesal en el exterior escuchan aterrados”.

“Y si uno les dice, además, que ese fallo fue ratificado por una cámara de apelaciones y una cámara de casaciones, y que la corte no quiso meterse en el tema, escuchan aterrados. Eso le pasó a López y De Sousa”, volvió a referirse.

Para finalizar con este punto en su entrevista a la AM 750, el jefe de Estado sostuvo que “gracias a Dios ese método ya no funciona porque la AFI ya no tiene espías, no armamos causas contra nadie, no tenemos espías presionando jueces y no tenemos lobistas en tribunales”. Y cerró: “Cuando uno ve como eso funcionó, realmente solo puede sentir indignación. Si uno cree en el Estado de derecho si uno cree en la democracia solo puede indignarse al ver esas cosas».