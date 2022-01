Cristina Kirchner en Honduras: «Cuando el neoliberalismo suprime el Estado aparecen los narcos»

Tras ser reconocida con la llave de la ciudad de Tegucigalpa, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, participó de una conferencia llamada «Los pueblos siempre vuelven» donde realizó un repaso de la historia de América y la lucha contra la dominación extrajera.

Al comenzar la charla, Cristina Kirchner comentó «ahora si me dejaron llegar a Tegucigalpa», recordando el momento cuando era Presidenta de la Argentina y viajó a Honduras porque se estaba perpetrando un golpe de estado con el ex mandatario Manuel Zelaya.

«Recuerdo aquellos días, allá por el año 2009 en Washington, en la sesión de la OEA, eran otros tiempos cuando se ponían al frente para defender las democracias en América Latina y no para voltearlas. Estábamos junto a Fernando Lugo (ex presidente de Paraguay) y Dilma (Roussef), fueron momentos muy difíciles pero de entrañable solidaridad latinoamericana», remarcó la ex Presidenta lo que le dio pie para comenzar con su disertación sobre «el pueblo» como actor protagónico de los cambios políticos en América: «Estar hoy acá es confirmar el título de esta clase magistral ‘Los Pueblos siempre vuelven’. No solo lo recordé con Xiomara sino también con lo que pasó hace poco días luego de la elección en la hermana república de Chile».

«Pensar en esto no es una categoría de pensamiento político universal sino que es latinoamericano. Es muy difícil en otras latitudes imaginar estos avances y retrocesos porque es algo que sucede desde el fondo de nuestra historia, desde que fuimos colonizados por las potencias europeas. Primero se alzaron los pueblo originarios y más tarde esa lucha contra el colonialismo directo eclosiona el siglo 19 con las gestas emancipatorias» repasó.

«Primero hubo una liberación política porque la gente no quería vivir más en la colonia y, ante eso, estos grandes libertadores liberan a sus pueblos. Esto sucede acá, en toda la América. En el siglo XX surgen nuevas formas de dominación no tan evidentes, sino vinculadas al sojuzgamiento económicos de los pueblos y también vuelven a surgir la oleada de los movimientos nacionales y populares en toda la región».

Y continuó: «Se pretende analizar lo que pasa en un contienen como es América estos fenómenos sociales, políticos y económicos con la categoría de pensamiento Europeo, y esto es propio de esta región porque ‘los pueblos siempre vuelven’ pero nunca lo hacen de la misma forma ni con los mismos dirigentes».

«En ese momento, comienza una etapa en el marco de lo que fue la contradicción Este-Oeste, se aplicó la Doctrina de Seguridad Nacional donde las fuerzas armadas, adoctrinadas en la Escuela de Panamá, dieron golpes contra los gobiernos populares financiados y dirigidos en esta contradicción entre ‘el peligro del oso comunista’ y ‘la democracia occidental’. Esto llevó gran parte del siglo XX».

«Y luego de haberse impuesto el neoliberalismo en toda la región, con el desastre que esto implicó, comienzan a surgir nuevos movimientos populares con otros nombres y otros protagonistas pero con el mismo objetivo: la autodeterminación de los pueblos».

La Vicepresidenta señala que en los últimos años «ya no es necesario tener militares educados en la Escuela de las Américas, sino que alcanza con conseguir jueces educados en foros, que se financian de la misma manera que se financiaban los golpes de estado, y ahora se dan los golpes judiciales en América Latina», remarca: «Los jueces no juzgan de acuerdo a la Constitución y las leyes sino por la ideología y a los intereses que están en contra de las mayorías populares y nacionales».

«De hecho han surgido corrientes libertarias que quieren suprimir el Estado. ¿Pero que pasa cuando el Estado disminuye su presencia? ¿Y qué pasa cuando se instalan estas doctrinas neoliberales de supresión del estado? ¿Queda vació? No, la política se rige por las mismas leyes que la física, y ese vacío es ocupado por los narcos», comentó Cristina Kirchner.

Y reflexionó: «Es curioso que los que impulsan el achique del Estado (haciendo alusión a los organismos internacionales de créditos) después pidan combatir al narco, como si eso se pudiera hacer desde un Ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo que es a través del Estado asegurando el trabajo, la salud y la educación. ¿No se dan cuenta de la paradoja horrible que significan las políticas de ajuste en la sociedad?», al tiempo que señaló que esto afecta, también, directamente contra el medio ambiente.

«Vamos a tener que discutir a nivel global si queremos combatir el narcotráfico es que los bancos de las grandes potencias dejen de lavar las grandes fortunas de los narcotraficantes, esta es la verdad de la milanesa».

Antes de finalizar, Cristina Kirchner le dedicó unas palabras a Xiomara Castro: «No es fácil ser presidenta mujer, ya que hay resabios en compañeros y compañeras machismo. Cuando una mujer piensa, se atreve a decirlo en voz alta y toma decisiones se lo perdonan bastante menos que a los hombres», y contó que Néstor antes de morir le reconoció que lo que le hacía «no era por los intereses que se afectaban sino por ser mujer».

«Ayuden a la compañera Xiomara porque le espera una tarea doblemente difícil por ser mujer, pero estoy segura que va a salir adelante porque la vi pelear por su compañero y, finalmente, mañana va a asumir como Presidenta», concluyó.