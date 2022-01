Fernández culmina el año con más de diez obras en ejecución e importantes proyecciones para el 2022

El intendente de la ciudad de Fernández Dr. Víctor Araujo adelantó que el próximo año se construiría un barrio de 100 viviendas del IPVU, una nueva escuela primaria, el polideportivo municipal y se continuará con la adjudicación de lotes del banco de tierras para familias de escasos recursos.

Al finalizar el 2021, el intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo, hizo un positivo balance de las acciones que se llevaron adelante desde la comuna a su cargo.

El jefe comunal de la “Capital del agro”, enumeró las obras más relevantes que se concretaron y las que están próximas a iniciar y que será parte de metas trazadas para el 2022.

«Estamos terminando un año que si bien ha sido bastante complicado y con muchísimas adversidades desde el punto de vista sanitario y teniendo presente este panorama tenemos que pensar en el lado positivo y en ese punto, tuvimos muchos avances para nuestra ciudad, concretando muchísimos proyectos y anhelos en algunos barrios y parajes que por ahí estaban un poco olvidados», sostuvo el Dr. Víctor Araujo.

«Por mencionar alguno de ellos este año pudimos concretar la obra del pozo de agua de Pozo Suny, con lo cual se logró llevar agua potable por red a 60 familias de este paraje que ya cuentan con agua de red domiciliaria, lo qué es algo realmente muy importante».

«También el eripiado del camino que une el paraje Cheej con Pozo Mosoj en un tramo de 10 km que estaban intransitables y que postergaban a muchas familias que viven en esa zona. Este es otro de los logros en este año y para nosotros una gran satisfacción poder dar una respuesta en este sector qué tanto lo demandaban y que durante tantos años lo habían pedido. Por suerte y gracias al gobernador Gerardo Zamora que hizo lugar a nuestro pedido y hoy podemos hacer realidad», indicó Araujo.

Otras de las obras en el barrio mencionadas por el intendente de la Ciuad de Fernández es en el barrio La Loma donde actualmente se ejecuta la colocación de pavimento sobre la calle Cheeín y la construcción del nuevo Jardín de infantes. También se construirán 1800 metros de cordón cuneta en este sector. «Con estas obras estamos cumpliendo con la promesa que habíamos asumido de llegar de alguna manera más contundente en este barrio, que estuvo tan postergado, que se necesitan mejoras dónde vive tanta gente y qué necesita de la presencia municipal».

Por otro lado, en otro sector de la ciudad como lo es el barrio Las Américas, donde el municipio concretó la pavimentación del acceso al conglomerado, Araujo también hizo referencia y dijo que «es otro de los barrios que necesitan mejoras y presencia municipal. Tenemos el CIC Municipal que está funcionando a pleno, tenemos médicos atendiendo casi todos los días de la semana y tenemos pensado para el año 2022 seguir aumentando el listado de médicos con distintas especialidades. Estamos en tratativas con los médicos psiquiatras para que comiencen a trabajar y atender en el CIC municipal al menos una vez en la semana y queremos incorporar algunas otras especialidades y si Dios quiere vamos a poder concretar las mejoras que se están dando en distintos sectores de la ciudad».

Construcción del nuevo hospital y más de 10 obras en ejecución

El intendente de la Capital del Agro, habló sobre las obras que se encuentran en ejecución y o dijo que «en este momento en nuestra ciudad tenemos simultáneamente ejecutándose más de 10 obras. Por un lado de la calle Cheeín, por otro lado se ha comenzado en el barrio independiente con la calle 20 de junio; pavimento articulado en la calle de La Loma; la Avenida del Agro desde Alfonsín hasta Namuncurá con el bulevar, la iluminación y no es solamente una cuestión estética sino una mejora de la transitabilidad y particularmente el desagüe para garantizar el escurrimiento del agua. Tenemos un vivero municipal que se está ejecutando en este momento y también estamos ejecutando viviendas sociales y tenemos un número importante por comenzar a construir y se está ejecutando la obra el hospital nuevo que ya está en construcción y que tiene un plazo de ejecución de 700 días. Una obra tan anhelada y por suerte con el acompañamiento de nuestro gobernador de la provincia podemos decir que hoy es una realidad, y de manera rápida e inmediata, porque recordemos que el anuncio fue en el mes de abril y en el mes de junio el gobernador ya había llamado a licitación.

También estamos trabajando por ejemplo en el centro cultural de nuestra ciudad. Queremos contar con un lugar mucho más apto para todos los eventos culturales que demandan un lugar cerrado y si Dios quiere a mitad de año posiblemente podamos estar inaugurándolo y también por mencionar algunos. En realidad tenemos más de 10 obras, algunas con fondos municipales otras con fondos nacionales y otras con fondos provinciales. En este momento se sigue trabajando en el Fernández Básquetbol Club con el acompañamiento del gobierno de la provincia. Hemos decidido darles el acompañamiento y el impulso a la gestión del básquet, que si bien, hoy está parado pero realmente está parado con un montón de avances en cuanto a la estructura que se pudo lograr en estos últimos años. Estaría bueno que los vecinos interesados se lleguen al lugar para que vean lo que son hoy las instalaciones del básquet en comparación a lo que era hace unos años atrás y que si Dios quiere con el acompañamiento del municipio y el gobierno de la provincia en unos meses y este año 2022 vamos a poder inaugurarlo y está pesado que sea, no solamente la cancha de básquet con piso de parquet como tenemos pensado, sino con otras comodidades y beneficios para los socios cómo se ha pensado desde el primer momento. Felicito la comisión que está a cargo porque la obra está en ejecución y la obra es una obra que realmente va a significar un club de primera para nuestra ciudad como antes no lo teníamos y que seguramente con el acompañamiento de todos los vecinos vamos a poder también tener muchas disciplinas y mucha actividad en este sector »

«El año que viene vamos a tener muchas obras en ejecución. Se comenzará a concretar, previa licitación, la obra del polideportivo municipal, que ha sido anunciada hace un par de meses atrás donde el gobierno de la provincia nos ha aprobado y se va a hacer cargo en forma total de los fondos y también de la nueva escuela primaria que llega para nuestra ciudad que se construirá con fondos provinciales y un barrio 100 vivienda del IPVU, el año que viene se va a comenzar con la licitación y la ejecución, pero vamos a seguir trabajando con fuerte impulso, con iniciativas municipales, con muchas cosas cómo hacer un segundo, tercer y cuarto sorteo del lotes del barrio La Loma, sobre lo que es el banco de tierras», sostuvo.