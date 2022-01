Milei, con el sorteo de su sueldo: qué hará con la base de datos de concursantes

Las bases de datos, en el mundo, son valiosas y pueden venderse al mejor postor digital. Desde el entorno del diputado explicaron que el sorteo no tiene «ningún fin comercial», y que «los términos y condiciones fueron diseñados con el espíritu de atender la ley de protección de datos personales».

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, anunció este martes el inicio de una investigación con el objetivo de indagar sobre la política de privacidad del sorteo que inició el diputado nacional Javier Milei para regalar su dieta de $200.000 como legislador, que ya recibió más de 800.000 postulantes.

En este marco, desde el entorno del diputado explicaron que la base de datos utilizada «no tiene ningún fin comercial» y que «los términos y condiciones fueron diseñados con el espíritu de atender la ley de protección de datos personales».

En la misma línea, argumentaron, se diseñó «un contrato de confidencialidad» entre Milei y el programador y que los datos estén encriptados. «También que la base se destruya una vez consumados los sorteos y que no se utilice para otro fin para el cual la base fue concebida», añadieron las mismas fuentes.

La Agencia de Acceso a la Información Pública, bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, confirmó la apertura de un expediente de oficio para indagar sobre las condiciones y las políticas de privacidad del sorteo propuesto por el referente de La Libertad Avanza. El objetivo del mismo es determinar si se infringió la ley 25.326, de protección de datos personales.

Milei presentó una plataforma web en su página oficial para que la gente se inscriba en el sorteo de su dieta como diputado, de más de 200 mil pesos, y en las primeras horas el sitio tuvo problemas por la cantidad de gente que ingresó: cerca del economista liberal estiman que fueron cerca de 1.200.000 personas, solo en aquel momento.

El diputado sostuvo en declaraciones radiales que la idea tiene que ver con su «visión filosófica» y explicó: «Para mí, cobrar impuestos es un acto violento. El Estado le saca a la gente por la fuerza. Yo no quiero ser financiado por el robo».

«No me parece un gesto de populismo», afirmó Milei, al tiempo que señaló: «No estoy diciendo que otros (diputados) no tengan que cobrar. Yo quiero renunciar a mi dieta y para eso hay que modificar la ley. Dado que este dinero me llega a mí, yo lo devuelvo».