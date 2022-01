Modificaciones en las condiciones y días de aislamiento para casos confirmados de Covid -19 contactos estrechos en Santiago del Estero

Durante la jornada de hoy, y luego de una reunión de trabajo mantenida entre la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el subsecretario, Dr. César Monti, la Dra. Martha Tarchini, directora de Atención Primaria de la Salud, y el Lic. Ramiro Banco, director de Salud Comunitaria, y de manera virtual, con la Dra. Graciela Alzogaray, directora de salud del interior, la Dra. Florencia Coronel, de la Secretaría Técnica de Epidemiología y el Dr. Marcelo Ovejero, director del Centro de Análisis Moleculares y Metabólicos, anunciaron que a partir del lunes 3 DE ENERO del corriente año, se encuentran vigentes, nuevas condiciones y días de aislamiento para casos confirmados de COVID-19 y los contactos estrechos, para todo el territorio provincial; en función de si cuentan o no con su esquema de vacunación contra COVID-19.

A un año del inicio de la campaña de vacunación contra COVID-19, el Ministerio de Salud de la Nación, conjuntamente con representantes de las distintas carteras sanitarias provinciales, acordaron en el último Consejo Federal de Salud (COFESA) de 2021, nuevas recomendaciones sobre las condiciones de aislamiento para casos confirmados de COVID-19 y los contactos estrechos, en función de si están vacunados o no.

Desde la aparición de la variante Omicron se ha producido un continuo descenso de la variante Delta, predominante en nuestras jurisdicciones, junto con un progresivo aumento de la circulación de la variante Omicron, probablemente responsable del aumento explosivo de casos a nivel país y en nuestra provincia.

La evidencia actual demuestra que Omicron tiene un tiempo de duplicación de entre 2 y 3 días, lo que la hace más transmisible. Actualmente la variante Omicron está asociada a infecciones en personas con esquemas de vacunación completo pero con síntomas leves y de corta duración. Estos criterios se han tomado en cuenta para la elaboración del nuevo esquema de aislamiento en casos confirmados y contactos estrechos, según el esquema de vacunación que presente la persona.

CONDICIONES DE AISLAMIENTO PARA PERSONAS CON ESQUEMA COMPLETO.

Se considera esquema completo de vacunación contra COVID-19, a personas que recibieron 2 dosis, excepto; vacuna Cansino (dosis única); mayores de 50 años vacunados con Sinopharm y personas mayores de 18 años, que tengan cumplidos los 5 meses de la última dosis de esta vacuna; en ambas situaciones deben tener una 3° dosis adicional.

Es por eso que, tanto personas con COVID-19 confirmado (por PCR o Test de Antígeno positivo/detectable) como personas que sean contacto estrecho por ser convivientes, y cuenten con su esquema de vacunación completo, deberán realizar un aislamiento por 7 días, desde la fecha del resultado positivo.

En tanto los contactos estrechos, no convivientes, asintomáticos, y con esquema de vacunación completo, deberán permanecer en aislamiento por 5 días.

CONDICIONES DE AISLAMIENTO PARA PERSONAS

NO VACUNADAS O CON ESQUEMA INCOMPLETO.

Quienes sean un caso confirmado (por PCR o Test de Antígeno positivo/detectable), sin esquema de vacunación o esquema incompleto, deberán hacer 10 días de aislamiento desde la fecha del resultado positivo. De igual modo, se establecen 10 días de aislamiento para los contactos estrechos, sin esquema de vacunación o esquema incompleto.

Se consideran contacto estrecho a toda persona que estuvo sin las medidas de protección personal adecuadas a menos de 2 metros de distancia de un caso confirmado durante 15 minutos o más o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, y mientras el caso presentaba síntomas. Por ejemplo: convivientes, visitas, compañeros de trabajo.

Los 10 días de aislamiento para los contactos estrechos, sin esquema de vacunación o esquema incompleto, se consideran a partir del resultado test positivo de la persona contagiada.

Por otro lado se recomienda continuar con los cuidados especiales; evitar concurrir a eventos definidos como de mayor riesgo (eventos masivos, reuniones sociales, etc.). Utilizar permanentemente, el barbijo de forma adecuada (bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón) en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas; mantener distancia social, ventilar los ambientes de manera continua y lavado frecuente de manos.

Se recuerda: que los síntomas de COVID-19 son fiebre de 37,5°C o más, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos, congestión nasal, pérdida brusca de gusto u olfato.

Durante el aislamiento sanitario las personas no pueden salir de su hogar ni recibir visitas y deben cumplir con las medidas de prevención indicadas por las autoridades sanitarias, a través de los protocolos vigentes.