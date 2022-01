El Gobierno anunció que se alcanzó finalmente un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de más de 44 mil millones de dólares que tomó la gestión de Mauricio Macri.

Punto por punto, claves del acuerdo alcanzado con el FMI

El gobierno de Alberto Fernández, con el ministro de Economía Martín Guzmán al frente de las negociaciones, alcanzó este viernes un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de más de 44 mil millones de dólares que tomó la gestión de Mauricio Macri y que se destinó casi íntegramente a financiar la fuga de capitales.

Aquí el detalle, punto por punto, del acuerdo con el FMI que ahora deberá refrendar el Congreso:

El acuerdo no prevé políticas de ajuste.

La política fiscal acordada no inhibirá la recuperación económica que ya experimenta la Argentina.

El Estado va a poder tener un rol moderadamente expansivo con el gasto en términos reales creciendo en forma moderada.

No se afectará de ninguna manera a los jubilados.

No se implementará ninguna reforma laboral.

No se avanzará con ningún plan de privatizaciones de empresas públicas.

Se avanzará en una reducción gradual del déficit fiscal primario que será del 2,5% del PBI; del 1,9% en 2023 y del 0,9% en 2024.

Se trabajará en fortalecer la administración tributaria buscando atacar los problemas de evasión sobre todo en el segmento de mayor contribución y también atacará el lavado de dinero.

Se reducirá también el financiamiento del Tesoro vía Banco Central. Será del 1% del PBI este año, del 0,6% en 2023 para converger en torno a 0% en 2024 cuando ya no habrá más financiamiento sistemático del BCRA al Tesoro.

Se plantea el objetivo de acumulación de reservas internacionales y se asumió la meta para este año de crecimiento de las reservas internacionales de 5.000 millones de dólares.

No habrá saltos devaluatorios y la política cambiaria seguirá el sendero trazado.

Habrá tasas de interés reales positivas.

En el frente financiero se va a seguir trabajando en la reconstrucción del mercado de deuda pública en moneda local.

Se trabajará en el establecimiento de un horizonte de regulaciones macroprudenciales que desaliente la salida de los capitales especulativos.

Los acuerdos de precios jugarán un rol central en la lucha contra la inflación y en el anclaje de expectativas.

Se acordó que el FMI aportará un financiamiento equivalente al monto de lo que fue el programa Stand By asumido por el gobierno de Macri, unos 44.500 millones de dólares.

Habrá revisiones trimestrales y luego de cada revisión se cancelará con ese financiamiento los vencimientos de deuda.

El acuerdo deberá ser refrendado por el Congreso de la Nación.

Esperan que este aval se de antes del 21 de marzo cuando la Argentina debe afrontar vencimientos por más de 2.200 millones de dólares.

El programa va a tener una duración de 2 años y medios y aún hay que trabajar en los memorandos de las políticas económicas y financieras entre el Gobierno y el FMI.