RECUPERARON BIENES QUE DESCONOCIDOS SE LLEVARON DE LA CASA DE UNA JUBILADA Y QUE ENCARGARON VENDER A TERCEROS

La Policía recuperó bienes varios que desconocidos le habían sustraído a un jubilada tras violentar la puerta de ingreso a su domicilio en el Departamento Loreto y que terceros se encargaron de vender, desconociendo que se trataba de elementos robados.

Precisamente, el personal actuante realizó averiguaciones en torno a una causa caratulada como robo, en perjuicio de una mujer de 61 años, quien manifestara que el pasado 27 de diciembre se retiró de su casa en el paraje Tulum Dos con destino a la Localidad de Laprida y que dejó la vivienda al cuidado de un ahijado.

En su denuncia radicada en la Comisaría 27, la damnificada expresa que dos días después de su llegada a Laprida, su familiar le informó que había encontrada violentada una ventana lateral de la vivienda y el interior todo desordenado.

Además, el cuidador había observado que faltaba un lavarropas blanco, dos garrafas de 10 kg., una batería de una pantalla solar, que tenía en su comedor; una caja con vasos, cubiertos, platos, una pala de punta y un machete, una cartera amarilla con documentación varia y dinero en efectivo (2.000 pesos), botas de cuero y zapatillas que guardaba en su habitación.

La denuncia fue radicada el 30 de diciembre y desde ese momento, las investigaciones no se detuvieron hasta que al mediodía de hoy, según el informe policial y con la anuencia de la fiscal Silvia Jaime Luna, efectivos de la Brigada Interna del Departamento de Seguridad Ciudadana N°9, se entrevistaron con un vecino del barrio Lagunita Norte de la ciudad de Loreto, porque tenían una pista sobre el hecho ilícito.

Este vecino de 43 años les habría mencionado que días atrás le ofrecieron algunos elementos y que como no disponía de dinero, se negó a comprar, pero les habría dicho a los vendedores que conocía una persona que tal vez estaría interesada en los elementos.

Lo que no sabía el vecino es que estas personas, una de ellas estaría identificada, ofrecían los elementos mencionados en la denuncia. De inmediato se dirigieron al domicilio de una mujer que por sugerencia del vecino adquirió los bienes por un valor total de 26.000 pesos.

Cuando los uniformados llegaron al domicilio y le explicaron la situación, la mujer de 70 años, entregó voluntariamente dos garrafas de 10 kg., una gris y la otra celeste, una valija azul y un lavarropas.

Pero las tareas investigativas no terminaron allí. Los sabuesos tenían un nombre y lograron dar con su domicilio, se trataba de un sujeto de 30 años, quien fue entrevistado en su propia casa y dijo desconocer la procedencia de los elementos ya que días atrás, una persona le encargó la venta de los mismos y retiró el dinero, teniendo en su poder sólo una batería de auto que la adquirió a cambio de una mesa chica de hierro y el monto de 5.000 pesos, la cual, al ser exhibida, coincide con la descripta en la denuncia.

Una vez terminadas las actuaciones, se informó a la fiscal que dispuso la restitución de los bienes a su dueña y que en caso de los mencionados, se los notifique oportunamente para presentar una declaración testimonial y continuar con las averiguaciones para dar con el o los autores del hecho.