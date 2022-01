Se habilitarán nuevos centros de vacunación contra covid-19 en la ciudad capital y recuerdan los criterios para solicitar testeos covid-19

El Ministerio de Salud informa que, en el contexto de aumento exponencial de casos de los últimos días y luego de una reunión de trabajo mantenida por las autoridades sanitarias, encabezada por la ministra de Salud, Natividad Nassif, se resolvió habilitar nuevos centros permanentes de vacunación, implementar la recomendación de la Nación para la colocación de dosis de refuerzo a partir de los 4 meses a toda la población mayor de 18 años y redefinir los criterios de hisopado en los centros de testeo.

Participaron de la reunión, la Dra. Martha Tarchini, Directora de Atención Primaria de la Salud; el Lic. Ramiro Banco, Director de Salud Comunitaria; el Dr. Oscar Gallardo, Director de Atención Médica; el Dr. Aldo Gavicola, Director de Medicina Preventiva; la Coordinadora gral. De Enfermería, Lic. Agustina Gómez, y el Supervisor gral. De APS, el Lic. Gonzalo Teran; y de manera virtual, con la Dra. Florencia Coronel, de la Secretaría Técnica de Epidemiología

Nuevos centros de vacunación permanente

Se habilitarán dos nuevos vacunatorios en ciudad Capital, que funcionarán a partir del lunes 10 de enero, en las instalaciones del Club Judiciales (calle Misiones 566) y en el Predio Deportivo del Bachillerato Humanista (Av. Pedro León Gallo y Entre Ríos). Los mismos, estarán abiertos de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Próximamente se anunciará la apertura de nuevos centros de vacunación en ciudad de La Banda. En este sentido la Ministra de Salud, Lic. Nassif, insistió en “la importancia de concurrir a los centros de vacunación para completar el esquema de vacunas, a fin de aumentar la protección de la población para tener inmunidad y contar con un factor más de defensa ante el riesgo de contraer la enfermedad”.

Nueva recomendación de aplicación de dosis de refuerzo

De acuerdo a lo dispuesto la Comisión Nacional de Inmunizaciones(CoNaIn) recomendó la aplicación de la dosis de refuerzo a toda la población de 18 años o más, por lo menos a partir de 4 meses (120 días) de haber completado el esquema inicial de Sputnik, Moderna, Astrazeneca, Sinopharm, Pfizer, o una dosis de Cansinos. En consecuencia, se realizarán operativos de vacunación durante las jornadas del 12, 13 y 14 de enero, para garantizar el acceso a la vacunación. Próximamente serán anunciados los lugares donde se llevará a cabo.

Asimismo, dada la evidencia científica disponible al momento sobre la dinámica de producción de anticuerpos que genera la enfermedad causada por SARS CoV-2 y la interferencia que esto podría ocasionar en la producción de anticuerpos por la vacunación, se recomendó aplazar 90 días la aplicación de la dosis de refuerzo en quienes sean confirmados como casos de COVID-19 (sintomática o asintomática) al momento de cumplir el intervalo de al menos 4 meses desde la aplicación del esquema inicial.

Criterios de hisopado a la población

En cuanto a la situación epidemiológica de la provincia, la ministra afirmó que “la variante Delta está siendo desplazada por Ómicron, produciendo situaciones leves y moderadas en cuanto a la gravedad de los casos. Dado que la trasmisión ha sido exponencial en el corto plazo, se hace necesario tomar este tipo de decisiones que aseguren, por un lado, completar esquema de vacunación y por otro, un diagnóstico oportuno”.

En relación a quiénes pueden solicitar hisopado, se definió en consenso nacional que, únicamente se hisopará a personas que deban viajar por razones sanitarias, y personas que presentan uno o más síntomas compatibles con COVID-19, es decir fiebre mayor a 37.5, tos seca, dolor de garganta, rinitis, falta de gusto y/o olfato, dolor de cabeza.

Si la persona tiene síntomas compatibles con COVID-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico.

Finalmente se acordó que no está indicado el hisopado para personas que hayan tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero no presente síntomas, por lo cual solo deberá realizar el aislamiento preventivo correspondiente.

En este sentido, la Directora de APS, Dra. Tarchini, remarcó que desde el lunes 3 de enero, todas las UPAS y CAPS, de ciudad capital y La Banda, se han sumado como centros de hisopado a los ya existente; atendiendo de lunes a viernes de 8 a 12 hs. sin turno.