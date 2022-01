Silva Neder: “El acuerdo con el FMI garantiza las políticas de crecimiento y justicia social”

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, afirmó que el acuerdo alcanzado con el FMI y anunciado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández en las últimas horas, “garantiza la continuidad de las políticas de crecimiento y justicia social porque no contempla restricciones algunas que posterguen nuestro desarrollo como país”.

Al respecto, el titular del Poder Legislativo santiagueño dijo que “con este acuerdo nuestro país no sólo sale de un default inevitable en el que nos dejó la administración del expresidente Macri al contraer una deuda en condiciones prácticamente impagables, sino también poder seguir ejerciendo libremente la soberanía para poner en prácticas políticas a favor de la gente”.

“Como aseguró el Presidente de la Nación, este acuerdo no restringe, no limita ni condiciona, no obliga a una reforma laboral, promueve la inversión en obra pública, no nos impone llegar a un déficit cero y no impacta en los servicios públicos, por ello hay que felicitar al presidente de la Nación, Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por este acuerdo que asegura el camino de este Gobierno garantizando la justicia social y el desarrollo integral del país”, subrayó.