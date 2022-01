Testeo COVID-19: ¿Cuándo hay que realizarse un hisopado?

El Ministerio de Salud recuerda los criterios de testeo que se están implementando ante la actual situación epidemiológica que atraviesa la provincia y el país.

Consultá AQUI los centros de testeo COVID-19 habilitados

¿Cuándo hay que realizarse un hisopado para diagnóstico de COVID-19?

Deben testearse las personas que tienen SINTOMAS compatibles de COVID-19 (fiebre de 37,5°C o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos, congestión nasal, pérdida brusca de gusto u olfato).

Es necesario avisar a los contactos estrechos para que se aíslen hasta obtener el resultado.

Si presenta dificultad respiratoria, o los síntomas no mejoran, deben realizar una consulta médica en una guardia del hospital más cercano.

La persona que es CONTACTO ESTRECHO y tiene SÍNTOMAS pero es menor de 60 años y no tiene factores de riesgo, NO ES necesario que se realice el hisopado. El caso positivo se confirma por nexo clínico epidemiológico.

Solo debe cumplir con el aislamiento correspondiente según su esquema de vacunación:

A. Convivientes con esquema completo de vacunación (7 días),

B. No conviviente asintomático con esquema completo (5 días),

C. Conviviente/no convivientes con esquema incompleto de vacunación (10 días).

Si los síntomas no mejoran, se debe realizar una consulta médica en una guardia del hospital más cercano

La persona que es CONTACTO ESTRECHO y NO TIENE SÍNTOMAS, NO debe realizarse un hisopado. Debe cumplir con días de aislamiento recomendados de acuerdo al estado de tu esquema de vacunación.

En relación al ALTA o fin de aislamiento COVID-19 se informa que es AUTOMÁTICA cumpliendo los días de aislamiento desde la fecha del hisopado, de acuerdo al estado del esquema de vacunación.

TIEMPO DE AISLAMIENTO DE CASOS POSITIVOS COVID-19 Y CONTACTOS ESTRECHOS

El Ministerio de Salud recuerda que las condiciones y tiempos de aislamiento para personas con diagnóstico de COVID-19 y contactos estrechos. El tiempo de aislamiento deberá cumplirse desde la fecha del hisopado de la persona con COVID-19 positivo.

AISLAMIENTO PARA PERSONAS CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO.

Las personas con COVID-19 confirmado (por PCR o Test de Antígeno) como personas que sean contacto estrecho por ser convivientes, y cuenten con su esquema de vacunación completo, deberán realizar 7 días, desde la fecha del hisopado.

En tanto los contactos estrechos, no convivientes, asintomáticos, y con esquema de vacunación completo, deberán permanecer en aislamiento por 5 días desde la fecha del hisopado de la persona con COVID-19.

Se considera esquema completo de vacunación contra COVID-19, a

Tener al menos 2 dosis, excepto; vacuna Cansino (1 dosis) y no haber superado los 5 meses desde la última dosis.

Tener 3° dosis para personas vacunadas con SINOPHARM: mayores de 50 años y mayores de 18 años con 5 meses desde la última dosis

AISLAMIENTO PARA PERSONAS CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN INCOMPLETO.

Las personas con COVID-19 confirmado un caso confirmado (por PCR o Test de Antígeno), sin esquema de vacunación o esquema incompleto, deberán hacer 10 días de aislamiento desde la fecha del hisopado. De igual modo, se establecen 10 días de aislamiento para los contactos estrechos, sin esquema de vacunación o esquema incompleto.

ALTA COVID-19

El alta o fin de aislamiento es automático, acorde a los días de aislamiento correspondientes según el estado del esquema de vacunación. No se otorgan certificados de alta. La constancia es el resultado de Test de antígeno o PCR emitido por las autoridades sanitarias.