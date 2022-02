Alberto Fernández habló de las internas del FdT por el acuerdo del FMI

El presidente manifestó su parecer sobre la decisión del diputado nacional Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, en rechazo al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

El presidente Alberto Fernández se refirió este lunes a decisión del diputado nacional Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, en rechazo al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

Invitado al piso de C5N, el jefe de Estado habló respecto a la carta pública que dio a conocer el titular del PJ bonaerense, en la cual expuso su renuncia a la presidencia del bloque debido a «no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)».

Ante la consulta sobre su parecer, Fernández dijo que Kirchner se había comunicado con él la semana pasada para expresarle su disconformidad sobre el acuerdo alcanzado con el organismo multilateral. «Me contó sus diferencias», dijo el presidente y afirmó que le dejó en claro que «no era necesario» que deje su rol como titular del bloque.

Sin embargo, la decisión de Kirchner ya estaba tomada. Incluso, el mandatario reveló que el diputado se comunicó con Cristina Fernández de Kirchner para comunicarle su decisión. «Me dijo que también habló con Cristina y que no estaba de acuerdo», con que dejara el cargo, pero la postura de la vicepresidenta de la Nación no le hizo cambiar de parecer.

La salida de Kirchner no supone, por el momento, una crisis aún mayor, según dio a entender el presidente, ya que no implicará una ruptura con el bloque, sino que el propio legislador continuará ocupando su cargo de diputado, pero sin ser el presidente del bloque. «Me dijo que él se sentía mejor volviendo al llano entre los diputados. Y que en esos términos le parecía mejor dejar la presidencia», explicó Fernández y agregó: «Él en ningún momento me ha hablado de ruptura».

Las principales declaraciones de Alberto Fernández

GESTAPO: «Cuando vi la filmación no lo podía creer. Seriamente es difícil de creer que eso pudiera ocurrir.

No puedo creer que eso haya ocurrido en Argentina. Deberían pedir disculpas.

DECLARACION SOBRE CAUSA DE CRISTINA: «Voy a ir y voy a explicar lo que yo creo. La Justicia tiene que entender que tiene que revisar lo que ha hecho.

«Es muy grosero. Los casos de De Sousa y Cristóbal López fueron tremendos. A López y De Sousa los detuvieron para que no vendan sus bienes».

FMI: «El acuerdo nos da certeza para el futuro».

En este escenario, un default era un problema enorme. Era salir del partido. Era como si estuviéramos jugando un partido y me sacan de la cancha, y ni a la platea me mandan. Es un problema muy serio.

«A uno le imponen cumplir ciertas reglas».

«No estábamos contentos de ser deudores con el Fondo».

«No había otra alternativa».

«Lamento mucho que Macri haya ido al Fondo».

«Esto era un paso necesario que dar. ¿Si me preguntan si estoy contento? No, no hay nada que festejar».

«Me eligieron para resolver problemas y este era el mayor de todos».

«Si nosotros no hacíamos esto, el riesgo de ajustar la economía en los términos que pedían era un sacrificio muy grande para nuestro pueblo, un pueblo que ya venía haciendo un gran sacrificio»