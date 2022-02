Aníbal Fernández sobre el acuerdo con el FMI: «El bloque nuestro va a acompañar en su mayoría»

En ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, estuvo en Conflicto de Intereses por C5N, en donde se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y confió en que «el bloque nuestro (por el Frente de Todos) va a acompañar en su inmensa mayoría».

«El Presidente ya ha tomado la decisión y ese acuerdo no incluye meterle la mano en el bolsillo a los jubilados ni a los trabajadores», explicó el funcionario en diálogo con Juan Amorín.

Respecto a la posición del líder de La Cámpora y ex presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, Aníbal consideró: «Es un dirigente de primer nivel y tomó una decisión que tiene que ver con él. Puede no estar de acuerdo pero no lo veo votando en contra».

«No lo veo siendo el gestor de acciones que vayan en contra del Gobierno nacional», insistió Fernández, a la vez que lo elogió por su capacidad como político y reveló que tuvo una reciente charla con él, con quien dijo tener «una excelente relación».

En relación a las diferencias que existen en el Frente de Todos, que quedaron más expuestas en el debate por el acuerdo con el Fondo, el ministro sentenció: «No estoy esperando que sigan todos que sí, yo no creo en eso. Aspiro que sea todo fruto de una discusión. Lo hicieron con Juan Perón».