La segmentación de tarifas podría afectar a once barrios de la Ciudad y algunas localidades del conurbano.

Ciudad: los once barrios en los que puede aumentar un 150% la luz. El Gobierno Nacional sigue en plena evaluación del plan para la segmentación de tarifas que afectará a once barrios de la Ciudad de Buenos Aires, más sectores del conurbano norte y 466 countries.

El plan diseñado por funcionarios cercanos al secretario de Energía , Federico Basualdo junto al CONICET que fue presentado por el ENRE está siendo estudiado por el Ministerio de Economía donde evalúa el impacto en las públicas.

Es que según indicó el economista Nicolás Gadano, la demora en la implementación ya insumió el primer bimestre del año, que representa un gasto en subsidios devengados del orden de los $50 mil millones, según indicó en su cuenta de Twiter.

Cada mes que corre de 2022 será mayor el esfuerzo fiscal que se deberá realizar en el resto del año para cumplir con la meta pactada con el FMI.

Dado que desde Energía ratificaron la intención de que el aumento general no supere el 20%, se estima que en las zonas definidas las boletas podrían tener un aumento de entre 120% y 150%.

En todos los casos los beneficiarios de la Tarifa Social seguirán manteniendo el beneficio, aunque residan en las zonas descriptas.

Los once barrios porteños donde la luz podría aumentar un 150%

Las zonas de la ciudad que están siendo observadas para la quita de subsidios son Puerto Madero, Belgrano, Palermo, Recoleta, Núñez, y sectores de Villa Urquiza, Retiro, Villa Devoto, Saavedra y Caballito.

La sectorización se realiza a partir de los valores por metros cuadrado de los inmuebles e incluiría a 487.000 usuarios, que representan al 10% del total.

A estas áreas se le debe añadir las localidades de Vicente López y San Isidro, al norte del conurbano bonaerense.