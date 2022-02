Covid-19: buscan pacientes con secuelas para un prometedor tratamiento

Un nuevo y prometedor tratamiento a base de erizos de mar de la Patagonia se está desarrollando en Argentina para curar las secuelas de pacientes con «long covid», que involucran desde fatiga crónica hasta lesiones pulmonares y cardíacas.

La investigación es liderada por la reconocida científica e investigadora independiente del CONICET Tamara Rubilar en conjunto con Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y otras instituciones. Se trata de un suplemento dietario creado a partir de una molécula purificada llamada Echinochroma que se encuentra en los huevos no fecundados de los erizos de mar y que tiene el potencial de disminuir la inflamación celular. Además, neutraliza la carga viral en diferentes virus complejos, informaron fuentes del equipo de investigación.

Buscan pacientes que deseen participar

El producto está aprobado por el Departamento de Bromatología de la provincia de Chubut y es equivalente al desarrollado en laboratorios de Rusia para tratar diferentes afecciones humanas. Las pruebas médicas corresponden a una fase 3 en la que se busca ver la concentración y la eficacia que tiene la molécula sobre pacientes con secuelas de coronavirus.

Los procedimientos, con intervención de un equipo que acompaña al paciente, se están realizando en los Hospitales de Buenos Aires Santojanni, Muñiz y Ramos Mejía, donde hay disponibilidad para aquellas personas que deseen participar.

Durante 90 días, los pacientes deben tomar diariamente el suplemento mientras son monitoreados y acompañados por los equipos médicos especializados. Los participantes cuentan con counselors en red que les brindan un seguimiento psicológico-emocional, y utilizan la plataforma de telemedicina llamada SkyMed, a través desde la cual se realiza el seguimiento y el monitoreo médico.

Las pruebas se rigen por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y la Ley 26.529 del Derecho del Paciente. Para realizarlas se trabaja con el método doble ciego, que consiste en entregar placebo y el producto a los pacientes y evaluar su evolución.

Los pacientes deben tomar el suplemento diariamente durante 90 días.

Tamara Rubilar realizó su doctorado en el Laboratorio de plasticidad neuronal en la Fundación Instituto Leloir y paralelamente comenzó el estudio de los erizos de mar.

Actividad no extractiva y libre de crueldad animal

El tratamiento es novedoso ya que se basa en un medicamento libre de crueldad animal. Además no es una actividad extractivista de recursos naturales del mar, ya que los erizos que se extraen no no son sacrificados, sino que se trabajan con sus huevas no fecundadas y respetando un protocolo de bienestar animal creado por los biólogos científicos.

Las hembras erizos de mar no son sacrificadas y se trabaja con sus huevas no fecundadas.

Rubilar tiene experiencia en la práctica libre de crueldad ya que sus investigaciones involucran el bienestar animal específicamente de invertebrados marinos tanto para investigación como para producción. Su formación se completa con convenios de colaboración científica con la Universidad de Harvard, el Instituto Leuven de Bélgica y el instituto PIBOC de Rusia. Con esta técnica de la acuicultura, también co-fundó Promarine Antioxidants, otros productos para el mejoramiento de la salud humana.