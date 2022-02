Gustavo Gómez, sobre los ecocidios: ”Necesitamos ampliar el concepto y que tenga una figura penal para estos hechos”

El Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero tildó de ”engañapichanga” a la Ley de Humedales que sigue sin ser aprobada por el Congreso.

En diálogo con LaCienPuntoUno, Gustavo Gómez, Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, se refirió a los delitos ambientales como el que está ocurriendo en Corrientes y la falta de una ley que tenga una figura penal para este tipo de casos.

“Reducir todo lo que es un delito ambiental a lo que es la contaminación con residuos tóxicos es muy pobre. No tenemos el delito de ecocidio. Hay que ampliar ese concepto y que tenga figura penal estos incendios. Nos falta legislar penalmente el cumplimiento de los presupuestos ambientales por parte de los funcionarios públicos que cambian con el destino del dinero”, dijo Gómez en Tarde Para Miles.

Y añadió: “Hay que hacer una ley especial de delitos ambientales porque para investigar estos delitos se necesitan procedimientos especiales”.

Con respecto a la Ley de Humedales, expresó: “Es un engañapichanga, es una ley que necesitamos pero no está prevista la configuración de un delito ambiental, a lo mejor debe pagar una multa. Si tuviéramos la ley tal cual está presentada, no habría ningún cambio en ese sentido”.

Por último, opinó sobre la Zonificación Minera en Chubut, ley que fue aprobada y derogada en diciembre del año pasado: “Siempre estuve en contra de esa situación. Para ver el vaso medio lleno, la manifestación del pueblo ha sido extraordinaria. No me parece bien los hechos de violencia que se dieron. Mi queja es por qué no son querellantes en las causas penales de falsificación de informes que tenía la ley”.